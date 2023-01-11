Путин поручил вывести новые регионы на общероссийский уровень по качеству жизни к 2030 году

Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году присоединенные регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — должны соответствовать общероссийскому уровню качества жизни. В связи с этим глава государства поручил правительству до конца текущего квартала подготовить специальную программу развития новых субъектов России.

«В горизонте 2030 года они (регионы.— ''Ъ'') должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг, по многим другим параметрам качества»,— сказал Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Он призвал поддерживать местных предпринимателей и подчеркнул, что самые важные вопросы нужно решать оперативно.

Владимир Путин отметил, что продолжающиеся боевые действия в «отдельных территориях» и отсутствие полной безопасности граждан усложняют процесс реализации некоторых вопросов. «Естественно, все эти факторы необходимо учитывать. Но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов»,— подчеркнул глава государства. К концу 2023 года правительство должно установить ключевые показатели эффективности развития новых регионов.

15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поручил правительству подготовить программу социально-экономического развития новых субъектов. В регионах должны ввести общероссийские стандарты социального обеспечения, привести работу местных школ в соответствие со стандартами других субъектов, а также предоставить льготы для приобретения недвижимости.

Подробнее о заседании — в материале «Ъ» «С суверенностью в себе».

Лусине Баласян