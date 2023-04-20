Расписки уходят от блокировки

СПБ-банк предложил профучастникам перевести квазироссийские ценные бумаги с неторговых счетов на торговые. Однако в этом случае брокер потеряет возможность разблокировать данные активы в Euroclear. Участники рынка считают, что таким образом СПБ Биржа может повысить ликвидность торгов, а с учетом ожидаемой редомициляции этих эмитентов такой перевод выглядит для инвесторов наиболее привлекательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

СПБ-банк (расчетный депозитарий СПБ Биржи) разослал в среду, 19 апреля, профучастникам рынка ценных бумаг информационное письмо (с ним ознакомился “Ъ”), в котором сообщил о планах перевести квазироссийские бумаги с неторгового раздела субсчетов депо на торговый. В случае если профучастник хочет сохранить возможность разблокировки ценных бумаг, имеющих конечное место хранения в Euroclear, ему необходимо направить в СПБ-банк отказ от такого перевода. Эти действия касаются ценных бумаг как торгуемых в настоящее время на бирже (Cian, Fix Price, HeadHunter, Ozon, X5, TCS Group, Yandex), так и тех, с которыми операции не проводятся (Noventiq, VK Company, Globaltrans Investment и Etalon Group). Получение письма подтвердили в четырех компаниях, в частности, в «Цифра брокер» и «Иволга Капитал».

Юристы отмечают технический характер таких действий: в частности, речь о торговле иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже через «рабочую» цепочку депозитариев. По словам одного из собеседников “Ъ”, фактически ограничения снимаются в рамках РФ, но остаются ограничения по переводу ценных бумаг за рубеж. Для получения разрешения на вывод их из РФ нужно получить лицензию от бельгийских властей, для этого они должны оставаться на неторговых счетах, отмечает он. Кроме того, партнер и руководитель санкционной практики АБ А-ПРО Екатерина Макеева напомнила, что ЦБ продлил до 1 октября срок ограничения на обращение ряда заблокированных ценных бумаг, в отношении которых российские депозитарии должны вести обособленный учет на неторговых счетах, разъяснив, что эти ограничения не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.

Тем не менее профучастники ожидают роста ликвидности таких бумаг. Перевод делается, чтобы дать инвесторам полноценно торговать своими бумагами и поднять ликвидность, считает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. По его оценке, в результате перевода инвестор, скорее всего, потеряет возможность добиваться разблокировки в Euroclear. Главная цель перевода — повысить ликвидность перечисленных бумаг и обороты сделок по ним, добавила главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян. Она не исключила также переток средств инвесторов из бумаг эмитентов первого эшелона в перечисленные активы. Возможно, это делается для того, чтобы просто переставить заблокированные бумаги в НРД и тем самым дать возможность выйти нетерпеливым и здраво оценивающим шансы на разблокировку активов инвесторам, которых сейчас 50:50, заметил источник “Ъ” в управляющей компании. «Для СПБ Биржи плюс в расширении списка торгуемых бумаг»,— добавил он.

СПБ Биржа не раскрыла объем торгов квазироссийскими акциями, отказавшись от комментариев. Однако, судя по данным сайта торговой площадки 19 апреля, к 19:00 сделки заключались с ценными бумагами шести эмитентов, а их объем составил $0,24 млн (менее 0,5% от общего объема торгов зарубежными акциями, номинированными в долларах). Впрочем, и на Московской бирже торги депозитарными расписками занимают незначительную долю. На этой неделе она составляла около 3% от объема торгов долевыми ценными бумагами.

При этом участники рынка считают риски такого перевода близкими к нулю, так как, поясняет операционный директор «Цифра брокер» Галина Карякина, «все эти бумаги будут перевернуты в российские бумаги». «Учитывая низкую вероятность разблокировки в Euroclear и возможную редомициляцию таких квазироссийских эмитентов, вариант перевода на торговые счета выглядит предпочтительным для инвесторов» — отмечает и господин Александров.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова, Виталий Гайдаев