«Мы и Нижний Новгород уделаем»

Основное празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет в уральской столице с 12 по 19 августа. В мэрии сообщили, что город ждет на юбилей порядка 700 официальных лиц, в числе которых будут федеральные министры, депутаты Госдумы и главы городов-побратимов. Депутаты городской думы обеспокоились, что в Екатеринбурге будет некомфортно из-за скопления людей, и предложили рассредоточить граждан по всем районам. Также, по их словам, юбилей должен оставить городу наследие, которое количественно обойдет наследие от 300-летия Нижнего Тагила.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа празднования 300-летия Екатеринбурга рассчитана на неделю с 12 по 19 августа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Программа празднования 300-летия Екатеринбурга рассчитана на неделю с 12 по 19 августа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Программу празднования 300-летия Екатеринбурга обсудили на заседании комиссии по местному самоуправлению городской думы. Начальник управления культуры мэрии Илья Марков заявил, что события в честь юбилея будут проходить на протяжении всего года, но основная торжественная программа рассчитана на неделю с 12 по 19 августа. В частности, 12–13 августа в ЦПКиО имени Маяковского состоится фестиваль уличных театров «Лица улиц», а 17 августа в парке гала-концертом с участием симфонического оркестра Свердловской филармонии откроют концертный зал «Летняя эстрада».

«Одно из самых сложных технических заданий для организаторов — реализовать 17–19 августа мультимедиа-перформанс. Это серия арт-объектов об истории и становлении Екатеринбурга с применением технологий дополненной реальности. Предполагается, что человек сможет с помощью телефона посмотреть, как 100–300 лет назад выглядело место, где он стоит сейчас. Вращая телефон, он попадет в виртуальный город, нарисованный и воссозданный с нуля по описаниям и материалам из музеев»,— рассказал господин Марков. Он уточнил, что основной локацией перформанса будет Исторический сквер, дополнительными — Площадь 1905 года и Набережная городского пруда.

В День города, 19 августа в Историческом сквере пройдет городская свадьба, фестиваль духовых оркестров и финал чемпионата России по прыжкам в высоту, в парке Маяковского — трибьют-программа «Свердловский рок-клуб», в центре Екатеринбурга — праздничное шествие с участием делегаций восьми районов, а также закладка капсулы времени.

«В этот же день состоится историческая реконструкция — крупномасштабный иммерсивный спектакль под открытым небом. Жители Екатеринбурга смогут примерить образы исторических персонажей и сыграть горожанина XIX века. В частности, будет разыграна сцена визита Хрущева в Екатеринбург»,— добавил Илья Марков.

На торжества в честь 300-летия Екатеринбурга приглашены порядка 700 VIP-гостей. «Это федеральные министры, депутаты Госдумы, мэры всех городов-миллионников, мэры городов-побратимов»,— сказал Илья Марков.

Депутат Константин Киселев отметил, что всего ожидается около 500 тыс. посетителей, и выразил беспокойство, что в городе будет некомфортно из-за такого скопления людей. «Я думал, на какие площадки бы пошел сам, но понял, что примерно на никакие. Людей будет очень много. Мне становится страшно от этого. Дико некомфортно находиться в окружении 100 тыс. человек, которые к тому же будут в разном состоянии»,— заявил господин Киселев. Он предложил организаторам запустить трансляцию со всех площадок, а также проработать меры по рассредоточению граждан по всем районам города.

«Кроме центра города, планируется проведение больших праздничных программ в трех районах — Орджоникидзевском, Академическом и Чкаловском. Это поможет рассредоточить граждан по всему городу»,— пообещал Илья Марков.

Говоря про трансляцию, он сообщил, что организаторы ведут переговоры со спутниковыми телекомпаниями, которые готовы транслировать региональный сигнал.

Депутат Сергей Шадрин поинтересовался, как на период празднования город будут обеспечивать временными туалетами и мусорными контейнерами. «Всегда у людей возникают негативные эмоции в этих вопросах»,— отметил господин Шадрин. «Мы планируем разместить 250 мобильных туалетов. Специально к 300-летию закупаются модульные туалеты. Также предполагается закупка нового типа мусорных контейнеров, в том числе для раздельного сбора мусора»,— пообещал Илья Марков.

Депутат Виктор Сомиков отметил, что программа празднования 300-летия Екатеринбурга прорабатывается несколько лет, поэтому выразил уверенность, что «все получится». «Единственное, что хотелось бы — молиться за погоду, потому что вся программа рассчитана на времяпровождение под открытым небом, поэтому плохая погода может помешать»,— сказал господин Сомиков.

Депутат Михаил Матвеев заявил, что юбилей Екатеринбурга должен оставить наследие в качестве новых объектов.

«Все, что вы сказали, это золотая каемочка празднования 300-летия города. Да, неделю мы будем танцевать, петь, плясать. Но эта неделя закончится. Положительные эмоции, которые граждане получат, со временем пройдут. Вопрос в том, какое наследие городу оставит юбилей. Нижний Тагил и его 300-летие запомнились всем своим новым мостом и своей набережной. А мы чем?» — спросил господин Матвеев.

«Город получит массу объектов, в частности комплекс спортивных сооружений. Солнечный застраивается, появился дворец художественной гимнастики. В Академическом открыли дворец дзюдо. Мы по количеству объектов не только Нижний Тагил, но и Нижний Новгород суммарно уделаем»,— заверил городской министр финансов Андрей Корюков.

Катерина Якушева