Минфин допустил использование искусственного интеллекта в составлении бюджета

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков допустил, что в будущем искусственный интеллект может применяться при формировании базового бюджета. По его словам, такие инструменты возможно использовать в работе Минфина.

«Если мы немножечко пофантазируем по теме искусственного интеллекта, можно будет себе представить, что какие-то базовые прогнозы бюджета и формирование базового бюджета могут в принципе делать алгоритмы, исходя из тех задач, которые будут поставлены. Понятно, что это такая сущность, которую нельзя полностью отдать на автоматизацию, но, тем не менее, все эти инструменты можно использовать в работе Минфина»,— сказал он на конференции «Ъ» «Финтех в новой системе координат».

Также господин Чебесков видит перспективы использования цифрового рубля. «Плюсы большие мы видим с точки зрения бюджетного процесса. Понятно, что мы говорим о перспективе в несколько лет, пока цифровой рубль заработает и сможет использовать смарт-контракты, которые можно будет использовать в бюджетном процессе. Мы видим большие перспективы и возможности с точки зрения отслеживания бюджетных денег, которые тратятся на определенные цели, это становится просто вопросом алгоритма»,— уточнил глава департамента Минфина.