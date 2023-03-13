ТАСС: в отношении журналиста Андрея Караулова возбудили дело о клевете на Никиту Михалкова

В отношении журналиста Андрея Караулова, фигуранта дела о клевете на главу «Ростеха» Сергея Чемезова, возбудили новое уголовное дело. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, на этот раз речь идет о клевете на режиссера Никиту Михалкова. Журналист обвинял режиссера в вырубке лесов в Нижегородской области.

«В отношении Андрея Караулова возбуждено новое уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ), в рамках которого потерпевшим признан Никита Сергеевич Михалков»,— сообщил ТАСС источник. Почти по 20 адресам, связанным с журналистом, прошли обыски. По словам источника, изначально дело возбудили в Нижнем Новгороде, но затем передали в Москву.

Андрей Караулов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан Минюстом иноагентом) от 25 января 2022 года заявил, что ради своей мебельной фабрики Никита Михалков «вырубает ценные русские леса». Незадолго до этого в программе «Бесогон» режиссер рассуждал о стоимости клеветы в России.

3 ноября 2022 года у Андрея Караулова в рамках дела о клевете на Сергея Чемезова прошли обыски. Изначально он проходил по делу свидетелем, дальнейший статус журналиста по делу неизвестен. По словам Андрея Караулова, клевету на господина Чемезова обнаружили в его интервью журналисту Максиму Шевченко.

24 ноября Андрея Караулова объявили в федеральный розыск по уголовной статье. В феврале он сообщил, что находится в Дубае, где ему предстоит перенести операцию на сердце.

Андрей Караулов в 1992–2016 годах вел программу «Момент истины» на федеральных каналах. С 2017 года принимал участие в различных ток-шоу на «Первом канале». В сентябре 2021 года журналист уехал из России.

Анастасия Ларина