Шахта «Распадская» эвакуирует 270 горняков из-за пожара

Шахта «Распадская» эвакуирует горняков из-за пожара, сообщают информагентства со ссылкой на ГУ МЧС по региону. По предварительным данным, пострадавших нет. ТАСС со ссылкой на министерство угольной промышленности Кузбасса сообщает, что на поверхность выведены 108 из 271 горняка. По данным «Интерфакса», в шахте на момент пожара находился 181 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Кузнецова, Коммерсантъ Фото: Дарья Кузнецова, Коммерсантъ

По сообщению ГУ МЧС по Кемеровской области, на место происшествия на шахте выдвинулось шесть отделений горноспасателей, «люди из шахты выводятся». Глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил в Telegram, что на месте работают расчеты военизированной горноспасательной части. Когда произошло возгорание, ни губернатор, ни МЧС не сообщают. В пресс-службе ООО «Распадская угольная компания» (управляет активами ПАО «Распадская») сообщили, что прокомментируют происшествие позже. Там отметили, что эвакуация проходит в штатном режиме.

Координацией действий по ликвидации ЧС на шахте займется созданный оперативный штаб, который возглавил губернатор.

Шахта «Распадская» была запущена в декабре 1973 года, имеет более 1,2 млрд т балансовых запасов. Как указано на сайте ПАО «Распадская», проектная мощность шахты — 7,5 млн т угля в год, протяженность действующих горных выработок — более 220 км. Добыча ведется на глубине около 600 м.

Игорь Лавренков, Кемерово