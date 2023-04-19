Песков назвал беспочвенными обвинения в адрес России в подготовке диверсий на энергообъектах Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения СМИ о подготовке российской стороной диверсий на энергетических объектах в Европе ошибочные. В ответ он указал, что европейским странам необходимо уделять больше внимания расследованию взрывов на «Северных потоках».

Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать информацию, распространенную СМИ Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии, о подготовке Россией энергетических диверсий. «Эти средства массовой информации упомянутых стран ошиблись в своем расследовании, они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию»,— сказал он в ходе пресс-колла.

По словам пресс-секретаря российского президента, европейским странам следует уделять больше внимания теме взрывов на «Северных потоках». «Теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов, саботажа»,— указал он.

Информация о подготовке Россией диверсий была представлена в фильме «Война теней», снятом датским телеканалом DR совместно с норвежским NRK, шведским SVT и финским Yle. Со ссылкой на данные разведок телеканалы сообщили, что Россия составляет карты морских ветряных электростанций, газопроводов, силовых и интернет-кабелей, расположенных вблизи Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии. В фильме указывалось, что среди планируемых российской стороной диверсий — перерезание кабелей питания, проложенных из Европы через Атлантику.

Милена Костерева