На Александра Невзорова завели дело о возбуждении вражды и ненависти

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга завела в отношении журналиста Александра Невзорова (признан иностранным агентом) административное дело о возбуждении ненависти либо вражды. Материалы дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ передали в Приморский суд, сообщил сегодня, 19 апреля, источник «Ъ» в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Невзоров (иностранный агент)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Невзоров (иностранный агент)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из релиза ведомства следует, что прокуратура выявила факт размещения «на канале одного из репортеров» на популярном видеохостинге видео, содержащего признаки возбуждения ненависти или вражды в отношении граждан России и Белоруссии, военнослужащих ВС РФ, представителей органов государственной власти и служителей религиозных культов.

По итогам надзорной проверки выяснилось, что в опубликованных материалах содержатся признаки формирования и подкрепления негативного стереотипа и отрицательного образа граждан, а также перенос негативных характеристик отдельных представителей перечисленных социальных групп на все группы.

1 февраля Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным по делу о фейках в отношении российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, журналист во время одного из своих стримов дал заведомо ложную информацию о бомбардировках российскими военными Мариуполя и убийствах в Буче. Адвокаты, в свою очередь, настаивали, что он использовал в своих публикациях информацию из открытых источников.

Александр Просяник, Санкт-Петербург