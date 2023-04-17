Закон о животных рвется с поводка

Глава Оренбурга Сергей Салмин дал подчиненным задание подготовить проект поправок к федеральному законодательству в части обращения с безнадзорными животными. Поводом стала гибель ребенка, подвергшегося нападению стаи собак. По действующему закону безнадзорных животных можно только чипировать и отпускать, оренбургские же чиновники настаивают на расширении полномочий муниципалитетов в этой сфере, а также введении ответственности для хозяев, выпускающих собак без присмотра на улицу. Между тем в Госдуму внесен законопроект, наделяющий власти регионов возможностью самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Администрация Оренбурга подготовит законодательную инициативу для решения проблемы безнадзорных животных. Соответствующее поручение дал чиновникам градоначальник Сергей Салмин после гибели ребенка в минувшее воскресенье. Стая бездомных собак атаковала мальчика вблизи гаражного кооператива на улице Кольцевой в Промышленном районе. Ребенок скончался от травм на месте.

Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Расследование взяли на контроль региональная прокуратура, которая начала проверку по факту случившегося, и Следственный комитет РФ. Глава центрального аппарата Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления ведомства Вячеслава Зудермана представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Сотрудники специализированной АНО «Мы нашли вам друга» уже обнаружили стаю бродячих псов на улице Кольцевой. Три особи ранее стерилизованы, о чем свидетельствуют соответствующие бирки, поэтому они не подлежат изъятию и должны остаться на улице. Четырех других псов специалисты отловили и увезли. После проведения соответствующих процедур и установки бирки через три недели их выпустят на улицу, сообщают в администрации.

Оренбургские чиновники признали факты неоднократных обращений горожан в связи с агрессией бездомных животных на улице Кольцевой. Они утверждают, что представители подрядчика выезжали по этому адресу и забирали безнадзорных животных на передержку, затем животных выпускали на волю. «Мы проводим всю необходимую работу, направленную на снижение поголовья безнадзорных животных, но не можем выйти за рамки закона,— заявил господин Салмин.— Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства. Однако это не решает проблему по существу — собака не становится лояльной и доброй, она так же хочет есть и борется за пропитание». По словам градоначальника, «стерилизация приведет к естественной убыли бродячих животных, но очевидно, что процесс идет очень медленно». В настоящее время численность бродячих собак в Оренбурге превышает 6 тыс. особей. В этом году на их отлов и стерилизацию город получил 2,5 млн руб. из областного бюджета.

Сергей Салмин считает, что «закон не позволяет регулировать численность безнадзорных животных», а «выделяемые деньги не позволяют добиться желаемого результата». Поэтому требуются более радикальные меры, утверждает глава Оренбурга.

Обращение и законодательная инициатива будут касаться расширения полномочий муниципалитетов в этой сфере, а также введения обязательной регистрации и учета домашних животных. Кроме того, планируется предусмотреть введение ответственности хозяев, выпускающих собак без присмотра на улицу, и установить критерии определения степени агрессивности животных. Власти Оренбуржья обращают внимание, что уже направляли ранее подобные предложения в федеральный центр, однако не получили поддержку.

В городской администрации затруднились назвать “Ъ” сроки подготовки новых законодательных инициатив, уточнив, что они будут составлены в соответствии с порядком, установленным для всех субъектов РФ.

Между тем поправки к ФЗ №498, который регулирует отношения в области обращения с животными без владельцев, внесены в Госдуму группой депутатов, среди которых бывший глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, незадолго до упомянутого инцидента, 12 апреля. Документ предлагает наделить власти регионов возможностью самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона». В пресс-службе комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды (его главой является Дмитрий Кобылкин) сослались на статистику Роспотребнадзора: «За прошлый год количество укусов собаками людей составило 227 тыс. случаев». Там говорят о множестве обращений от пострадавших граждан: «У нас на одной стороне весов зоозащитники, а на другой — родители, чьих детей загрызли собаки». При этом в Госдуме призвали акцентировать внимание на том, что «законопроект не нацелен на расстрел и жестокое обращение с животными и все должно быть максимально лояльно и без крайностей».

Однако зоозащитники уверены, что поправки «развяжут руки живодерам и узаконят жестокость». По сведениям представителя ассоциации «Благополучие животных» Юлии Трефиловой, «законопроект получил положительный отзыв правительства РФ». «В действующем законе прослеживается гуманный поход: бездомных животных нужно отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и только после этого отпускать. Таким образом можно постепенно сократить их количество. Если отдать вопрос на откуп регионам, животных начнут уничтожать уже законно». «Инициатива лоббирована регионами, которые не смогли исполнить возложенные на них обязательства в рамках исполнения текущего законодательства»,— отметила госпожа Трефилова. В ассоциации считают, что в ряде субъектов, в частности Дагестане, Якутии и Астраханской области, продолжают просто отстреливать собак.

Регулярные случаи нападения бродячих собак на людей говорят о необходимости изменения законов и усыпления таких животных, если их после отлова не забирают из приютов. Об этом в комментарии телеканалу «Россия 24» заявил в понедельник и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Георгий Портнов, Самара; Полина Ячменникова