Жвачка сильнее всего подорожала за год в российских магазинах

Сильнее всего за прошедший год в российских магазинах подорожала жвачка, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. В марте средняя цена упаковки жвачки в рознице составляла 39 руб. Год назад она стоила 32 руб., рост составил 22,3%. Пик цены был достигнут в феврале 2023 года — 39,39 руб.

По данным РБК, темпы подорожания жвачки за последний год стали рекордными за все предыдущее десятилетие. В прошлые годы жевательная резинка тоже дорожала, но ежегодное повышение цены составляло 1–3 руб. Исключением был 2018 год, когда цены незначительно снизились.

В июле прошло года американская Mars, крупнейший игрок на российском рынке жевательной резинки, столкнулась со сложностями с поставками этого продукта под брендом Orbit. Причиной могло быть подпадание под санкции Евросоюза резиновой основы для жвачки из синтетических полимеров. Mars планировала сократить ассортимент Orbit до конца года. Euromonitor International оценивал объем российского рынка жевательной резники в 2021 году примерно в 26 тыс. тонн, а оборот — до 50 млрд руб.

Лаура Кеффер