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Коммерсантъ FM
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Число подписчиков Netflix в первом квартале выросло на 1,75 млн

Стриминговый сервис Netflix опубликовал (.pdf) результаты первого квартала, сообщив о получении прибыли $1,31 млрд, или $2,88 на одну акцию, и о росте выручки на 3,7%, до $8,16 млрд. Операционная прибыль составила $1,7 млрд, годом ранее она была на уровне $1,9 млрд. Число подписчиков выросло на 1,75 млн, это рост на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, и теперь у Netflix в общей сложности 232,5 млн подписчиков.

Результаты компании в целом совпали с прогнозами аналитиков. Согласно прогнозам Netflix, в текущем квартале выручка составит $8,2 млрд, а прибыль на одну акцию — $2,86.

Между тем в своей отчетности Netflix сообщил о закрытии некогда очень популярного сервиса по доставке DVD подписчикам. Эта услуга предоставлялась с 1998 года, то есть 25 лет. За это время Netflix доставила более 5,2 млрд дисков, а количество подписчиков сервиса составило 40 млн. На самом первом диске, который доставила компания, был записан фильм «Битлджус».

Алена Миклашевская

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