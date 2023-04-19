Минфин рассказал об ускорении работы по созданию собственной инфраструктуры

Российская банковская система была сильно интегрирована с глобальными производителями, рассказал директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков на конференции «Ъ» «Финтех в новой системе координат. Векторы развития». Сейчас, по его словам, в ускоренном режиме идет работа над созданием собственной финансовой инфраструктуры.

«Ну конечно, наша банковская система в том числе с точки зрения IT-инфраструктуры была довольно интегрирована с глобальными вендорами, с глобальными производителями, но уже планомерно мы вели некую работу, которую, естественно, мы сейчас очень сильно ускорили по поводу того, чтобы создавать собственную инфраструктуру, собственную финансовую инфраструктуру»,— рассказал господин Чебесков.

В первую очередь, по словам господина Чебескова, речь идет о платежной и депозитарной инфраструктуре. «Не все успели сделать, как хотелось бы, но сейчас, как говорят предприниматели, проблема решается самым быстрым способом, если есть какая-то боль. Нам сделали очень больно, и мы очень ускорились и где-то нашли решения, где-то продолжаем искать»,— заявил он.

Иван Чебесков добавил, что у России уже была инфраструктура платежная внутри — это НСПК и карты «Мир». Это, по его словам, помогло бесперебойно проводить внутри страны практически любые платежи. «Ни на минуту, ни на секунду они не останавливались, все это работало»,— резюмировал он.