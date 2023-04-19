В 2022 году число курящих жителей выросло в Курской и Липецкой областях, а в остальных регионах Черноземья снизилось

Количество курящих россиян в 2022 году уменьшилось на 5,8%, или на 1,4 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Курить продолжают 19,2% населения в возрасте от 15 лет и старше, или около 23 млн человек.

Аналитическая служба компании провела расчеты на основании на данных Росстата о распространенности курения среди российского населения. Опрос проводился среди 60 тыс. домохозяйств во всех регионах, респондентами выступили лица в возрасте от 15 лет и старше.

В Черноземье число курящих сильнее всего снизилось в Орловской области — на 5,6%. По этому показателю регион занял третье место в России. Выше только Мордовия со снижением на 7,6% и Бурятия с 7,3%. В 2021 году в Орловской области курили 21,3% жителей (36,4% мужчин и 11,5% женщин), в 2022 году — 15,7% (31,2% и 5,7%).

В Белгородской области число курящих снизилось на 2,6% — с 20,2% (40,8% мужчин и 5% женщин) до 17,6% (42% и 4%). В Воронежской области показатель упал на 1,7% — с 22,2% (42% и 8,4%) до 20,5% (38,3% и 7,1%). В Тамбовской области доля снизилась на 0,7% — с 21,1% до 20,4%. При этом в регион выросло число курящих мужчин с 40,6% до 41,2%, а женщин упала с 7,5% до 6,6%.

Незначительно показатель увеличился в Липецкой области — на 0,2%, с 17,9% до 18,1%. При этом доля курящих мужчин упала с 38% до 37,2%, а у женщин снизилась с 5,3% до 4,4%.

В Курской области число выросло наиболее сильно. Здесь показатель увеличился на 2,6% — с 38,5% (38,5% мужчин и 6,5% женщин) до 21,4% (41% и 9% женщин). Регион стал самым курящим в Черноземье.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, основную же долю потребителей табака сейчас составляют «заядлые курильщики-мужчины зрелых и старших возрастов, которые пристрастились к никотину еще много лет назад и едва ли готовы отказываться от устоявшейся привычки»: «При сохранении текущей динамики средний возраст курильщиков в России продолжит повышаться, а их доля среди населения — снижаться». Благодаря принятом властями комплекса антитабачных мер число курильщиков все реже пополняет молодежь, а многие перешли от ежедневного к ситуативному курению, добавила эксперт.

О росте продаж нелегальных сигарет читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Республика Дымарусь».

Иван Недокопов

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