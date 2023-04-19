«Весна» ценой красна

Универмаг «Весна» снова продается. На этот раз почти на 300 млн руб. дешевле. Собственник повторно выставил на торги легендарное здание на Новом Арбате, 19. Аукцион назначен на 10 мая. Стартовая цена — более 1,5 млрд руб. Главным претендентом на покупку недвижимости называют бизнесмена Михаила Куснировича. Его группа Bosco di Ciliegi арендует там помещения 17 лет. И уже больше двух лет здание носит название BoscoVesna. Собеседники “Ъ FM” говорят, что этим объектом интересуются и другие инвесторы. Стартовая цена ниже рынка, но есть юридические тонкости. Сколько стоит здание торгового центра? И что ждет нового покупателя? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Продается не универмаг, а здание. Магазин «Весна» на Новом Арбате москвичи помнят с середины 70-х. В начале 00-х его реконструировали, увеличив торговые площади почти на 3 тыс. кв. м, и сдали. Главным арендатором с 2006 года стала компания Bosco di Ciliegi. Тогда же бизнесмен Михаил Куснирович говорил, что договор заключен на 49 лет. То есть, по сути, Bosco могла занимать торговый центр до 2055 года.

Но уже много лет вокруг этого объекта не утихают скандалы. Торговый центр даже арестовывали в рамках дела о мошенничестве в Банке Москвы, а сейчас пытаются продать. Стартовая цена — 1,77 млрд руб. за почти 13,5 тыс. кв. м. И это сильно ниже рынка, считает директор направления стрит-ритейла консалтинговой компании NF Group Ирина Козина:

«132 тыс. руб. за кв. м — стартовая цена объекта абсолютно адекватна, особенно учитывая площадь и место положения. Такой актив может быть интересен как крупным игрокам рынка, так и непрофессионалам в недвижимости. Сегодня концепция ТЦ является премиальной. Идеальный вариант: Bosco, которая является арендатором, сохранит уровень торгового центра. В ином случае собственник столкнется с работой по реконцепции и брокериджу, а это отнимет у него часть сил и средств, и, возможно, доходность упадет».

Когда-то объект на Новом Арбате, 19 принадлежал структурам экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина. Сейчас фактический владелец помещений, как говорится на сайте электронной площадки РТС-тендер, компания «Беном-М». Она и пытается продать объект. И уже второй раз. Источники “Ъ FM” делятся, что изначально торговый центр выставлялся за 2 млрд руб. В марте 2023 года было даже два потенциальных инвестора. Но из-за тонкостей договора аренды они изменили планы. Возможно, поэтому и не состоялся первый аукцион, не исключает член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян:

«Группа Bosco создала знаковый объект на Арбате. Договор аренды был заключен на 49 лет. Согласно его условиям, расторжение возможно по согласованию сторон, однако штрафные санкции могут применяться только при инициативе со стороны арендатора. Если продается юрлицо, то инвестор приобретает компанию с действующим договором аренды, который необходимо будет перезаключать.

Поэтому считаю, что для покупателя, если он сохранит структуру Bosco di Ciliegi, это будет предпочтительным вариантом. Помимо условий расторжения, есть другие условия по оплате базовой и переменной части арендной ставки. Полагаю, что новому инвестору, если это будет не группа Bosco, придется передоговариваться с арендаторами».

Бизнесмен Михаил Куснирович заявил “Ъ FM”, что не комментирует предстоящий аукцион. Так что пока не известно, будет ли сама Bosco di Ciliegi участвовать в торгах 10 мая. Собеседники не исключают и вариант коопераций. К примеру, здание для них может выкупить другой инвестор и сдавать помещения на прежних условиях. Возможен и третий сценарий, когда речь уже пойдет о смене концепции и закрытии легендарного универмага, отмечает владелец Point Group Павел Трейвас:

«Новый Арбат с точки зрения ритейла или ресторанного бизнеса — это очень специфическая улица, она стала сезонной: летом проходимость будет большая, зимой наоборот. Поэтому покупка помещения такого масштаба, скорее, имиджевая история. Сразу на ум приходит какой-нибудь автомобильный бренд, который сделает из этого, например, головной офис. Конечно, для Китая это место было бы абсолютно знаковым».

Но продать здание по цене даже ниже рынка и с действующим арендатором будет непросто. Опрошенные “Ъ FM” брокеры не исключают, что аукцион может сорваться и на этот раз. Потенциальные инвесторы будут играть на понижение «Весны».

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