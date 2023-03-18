«Цветной» меняет образ

Универмаг «Цветной» полностью переделает свою концепцию.Один из крупнейших торговых центров Москвы планирует реорганизовать пространство на каждом из этажей. Он также собирается перегруппировать корнеры. Появятся и новые арендаторы, среди них есть бренды из Индии. Обновления должны завершиться к 2024 году. Изменение концепции — вынужденный шаг для «Цветного», отмечают игроки и аналитики рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Привлекать аудиторию, на которую торговый центр ориентировался раньше, стало сложно, отмечает партнер компании Triniti Consulting Александр Обуховский:

«"Цветной" был построен за очень большие деньги. Вытянуть доходность, которая могла бы окупить затраты, мог именно универмаг. Но все-таки расходы были столь высоки, что он все равно не окупал в разумные сроки вложенных в него средств.

"Цветной" пошел по пути пока не проторенном в то время в России, то есть он ориентировался на креативный средний класс, причем на достаточно молодую аудиторию. В старой концепции возможный путь для окупаемости — создание сети универмагов для средний класс Москвы — разъехался. Это достаточно серьезно сказалось на продажах текущих коронеров. Всех привлечь всегда неэффективно, особенно на такой небольшой площади как "Цветной". Звонкая цифра — 36 тыс. кв. м — но это вместе с паркингом.

Соответственно, торговая площадь у "Цветного" — около 15 тыс. кв. м. На этом пространстве невозможно удовлетворить интересы всех. На мой взгляд, было бы целесообразно добавить русские бренды, потому что они сейчас показывают хороший рост. Соответственно, ориентироваться на аудиторию, чуть-чуть попроще. Не могу сказать точную цифру, которую потратит "Цветной", думаю, в районе 100 млн руб».

Как сообщают представители «Цветного», в универмаге появится больше одежды и аксессуаров люксовых марок. В том числе Balenciaga, Saint Laurent и Versace. Расширится ассортимент и продукцией премиальных индийских брендов. Также «Цветной» собирается увеличить арт-пространство, которое располагалось на минус-первом этаже универмага. Там, в частности, планируется проводить выставки российских художников, лекции, кинопоказы.

Торговый центр выбрал верную стратегию привлечения новой аудитории, говорит глава ритейл-департамента Core. XP Марина Малахатько. При этом, по ее словам, смена концепции потребует немалых затрат:

«Упорядочить этот микс брендов и коронеров на этажах — хорошая идея. Она позволит дать клиенту возможность самоопределиться через коммуникацию пространства. И еще добавились новые брены. Как ни странно много людей у нас пытаются найти и попробовать что-то новое. Поэтому, честно говоря, лично я с удовольствием из любопытства посмотрю на премиальные или люксовые бренды из Индии.

Что касается расширения люксовых товаров, есть санкционные ограничения на закупку предметов, стоимостью не выше €300, если только это не параллельный импорт. Но параллельный импорт — это всегда сложно, дорого, непредсказуемо и, естественно, будет и значительная наценка для покупателя. Маркетинговый бюджет там порядка 100-120 млн руб. в год.

В любом случае произойдет потеря выручки за счет того, что сдвигаются одни арендаторы и подписываются другие. Для "Цветного" пойдет на пользу привлечение смарт-публики, которая придет в арт-галерею. Мы действительно обсуждаем размещение театров. И, естественно, не классических торговых объектов. Но есть обсуждение, например, премиальных бань или еще каких-то совершенно фантастических концепций, о которых раньше и подумать было нельзя в отношении торговых центров».

Как отмечают в Focus Technologies, на рынок продолжает давить уход зарубежных брендов и снижение покупательной способности. Разрыв по посещаемости с допандемическим 2019-м в Москве составляет 25%. И восстановления стоит ожидать только после того, как на рынке определятся новые «якорные» фэшн-арендаторы.

А вот идти на серьезный риск и менять концепцию готовы далеко не все торговые центры, утверждает президент Совета торговых центров Дмитрий Москаленко:

«Традиционно освободившиеся места пытаются заменить на подобное, не сильно ломать концепцию места и этажа, если это большой объект. Могут разделить большое помещение на несколько маленьких, изменить функционально. Попробуют потестировать какой-то другой бренд. Модная тема — универмаги отечественных дизайнеров. Если мы говорим о разделении большой площади на несколько маленьких — это незначительно для крупного торгового центра».

Как отмечала консалтинговая компания Core.XP, в 2022 году в торговых центрах столицы стало на 12% больше свободных площадей, а трафик в среднем упал на 15%.

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Анна Маргулис