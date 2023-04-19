Симбиоз традиций и новаций

Благодаря участию фонда FHH (Foundation de la Haute Horlogerie) исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» посетил выставку Watches & Wonders 2023, состоявшуюся в Женеве. Первый обзор запланированного цикла публикаций посвящен самому искушенному как в часовом, так и в ювелирном смысле участнику выставки — дому Cartier.

Для него

Среди мужских премьер нынешнего года расскажу про две. Активно продвигаемая в последние годы коллекция Santos de Cartier пополнилась автоматическим скелетоном Santos-Dumont Skeleton Micro-Rotor. Скелетирование, то есть «обнажение» часового механизма, который не только остается видимым благодаря отсутствию традиционного циферблата, но и максимально визуально «облегчается», давно входит в число наиболее известных эстетических приемов дома. Раньше такие механизмы имели исключительно ручной завод, поскольку массивный ротор автоподзавода частично закрывал обзор и не позволял добиться ощущения ажурности, которого ждут от скелетонов. Первой ласточкой «автоматизации» скелетонов Cartier стал мануфактурный калибр 9621 MC 2016 года, снабженный скелетированным ротором центрального расположения в форме полукруглого обода (его вставили в часы ныне несуществующей коллекции Cle de Cartier). В 2021 году в часах Pasha de Cartier дебютировал автоматический калибр 9624 MC аналогичной конструкции, а в нынешнем году презентован разработанный в течение двух лет калибр 9629 MC о 212 деталях с микроротором, который не только занимает меньшую площадь, чем традиционный ротор, но и придает скелетону дополнительную привлекательность.

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Ротор выполнен в форме аэроплана Demoiselle 1907 года авторства одного из пионеров авиации Альберто Сантос-Дюмона, в честь которого и названа часовая коллекция. Размещенный между отметками «7 часов» и «8 часов» микроротор — натуральный самолет с крыльями — визуально уравновешен находящимся по диагонали от него заводным барабаном, обеспечивающим 44-часовой запас хода. Интересно, что мосты механизма выполнены не в виде традиционных для скелетонов Cartier римских цифр, а в более современном минималистичном стиле, однако с частичной отделкой лаком. Santos-Dumont Skeleton Micro-Rotor выйдут в небольших корпусах диаметром 31 мм и толщиной 8 мм в трех версиях: из нержавеющей стали, розового золота и лимитированной 150 экземплярами из желтого золота с отделкой синим лаком (лаковая отделка — другой эстетический код, характерный для часов дома).

Вторая новинка относится к стоящей крайне высоко в фирменной иерархии лимитированной коллекции Cartier Prive. Это — Tank Normale, представитель многочисленного семейства «танков». Здесь тоже не обошлось без скелетонов (по 50 — в корпусах из платины и желтого золота плюс 20 высокоювелирных версий в платине с отделкой бриллиантами), но мое внимание привлекли версии из платины и желтого золота со сплошными циферблатами, снабженные 7-звенными браслетами из тех же металлов (по 100 экземпляров в каждом корпусе).

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Браслеты — в некотором роде нонсенс для рафинированной коллекции Cartier Prive, в которой ранее воспроизводились исторические картьешные шедевры на кожаных ремешках (они тоже есть — в количестве, двукратно превышающем модели на браслетах). Видимо, требования клиентов, настоятельно взыскующих часы на по-прежнему модных металлических браслетах, достигли ушей начальства. Браслеты при примерке оказались удивительно мягкими и гибкими (сказывается богатый ювелирный опыт дома), что дало мне основания считать эту новинку лучшей мужской премьерой Cartier 2023 года. В компактных корпусах размером 32,6х25,7 мм и толщиной всего 6,85 мм разместились ультратонкие механизмы с ручным заводом с «детским» по нынешним временам 38-часовым запасом хода. Эти часы любят не за технические, а за эстетические особенности. Впрочем, этот «глубокомысленный» вывод относится почти ко всем мужским часам Cartier.

Для нее

В сегменте женских часов главным откровением для меня стали обновленные мини-модели Baignoire (история этой коллекции, на минуточку, насчитывает 111 лет). Малютки всего ничего: 25,3х18,8 мм, толщиной 6,82 мм, с кварцевыми механизмами — о чем тут, казалось бы, говорить? Марка слегка увеличила овальный безель, который мягко и ненавязчиво обнимает классический циферблат той же формы.

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Простой и, на первый взгляд, безыскусный цельнолитой браслет очень эргономичен и придает недорогим (по меркам Cartier, конечно) часам облик высококлассного украшения. На руке они ощущаются весомо, благо на золоте Cartier пока не экономит. Такой хоккей нам нужен, тем более что у потенциальных владелиц будет выбор из желтого (мой фаворит), розового или белого золота. Последние — только с бриллиантовой отделкой full pave общим весом 5 карат, которая выводит модель за пределы мечты покупательниц из среднего класса.

Если финансы позволяют существенно поднять планку, то можно присмотреться к новинке со слегка диджитальным названием Clash [Un]limited. Ее главная «фишка» — использование в браслете бусин из золота фиолетового (!) оттенка, которое специально разработано по заказу дома. Облик часов апеллирует к наследию Жанны Туссен, которая была ювелирным дизайнером Cartier с 1933 по 1970 год. Еще в 30-х она пыталась совместить эстетику украшений с шарикоподшипниками, и новые часы вполне отвечают этому вызову.

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Начиная с 16-гранного сапфирового стекла циферблата и заканчивая щедрым применением камней (бриллиантов и в зависимости от версии ониксов, черной шпинели, обсидианов, хризопразов, цаворитов, а также кораллов) — это сложный высокоювелирный браслет, в центр которого помещены кварцевые часы. Базовыми материалами для корпусов служат желтое, розовое или белое золото, выпуск лимитирован, однако без предварительного объявления тиража.

Для них

В прошлые годы рассказ о премьерах дома наверняка начался бы с этой новинки, относящейся к регулярной коллекции, но нынче ее название, Tank Americaine противоречит текущим военно-политическим реалиям. Впрочем, должен доложить патриотически настроенным читателям, что в арсенале Cartier есть и «китайский танк», Tank Chinoise, основательно обновленные в прошлом году, что, конечно, является, позднейшим маркетинговым трюком: в 1917 году, когда Луи Картье разработал прямоугольный часовой корпус Tank, китайских танков не существовало.

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Так и Tank Americaine, впервые выпущенные в 1989 году, позаимствовали удобно изогнутый по запястью корпус у классических Tank Cintrеe. В нынешнем году это обновленное семейство вышло в трех размерах: мини (28х15,2 мм), маленьком (35,4х19,4 мм) и большом (44,4х24,4 мм). Первые два, относящиеся к женским, комплектуются кварцевыми механизмами, третий, мужской — «автоматом». В качестве материалов для корпусов используются сталь, розовое и белое золото (последнее — только в высокоювелирной мини-версии с бриллиантовым паве). Мини и маленькие модели в розовом золоте также могут сопровождаться отделкой бранкардов (вертикальных боковых элементов корпуса) бриллиантами и иметь версии с золотыми 3-звенными браслетами, которые, на мой сугубо гражданский взгляд, и приличествуют любому танку.

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В общем абсолютно новые Tank Americaine сильно перевешивают на моей личной шкале ценностей довольно старые Abrams M1. Чего и вам желаю.

Юрий Хнычкин