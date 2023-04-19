Volvo EX90 получил четырехместную версию Excellence

Компания Volvo представила флагманскую модификацию электрического кроссовера EX90 — четырехместное исполнение Excellence.

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Автомобиль визуально отличается от других версий двухцветной окраской кузова и особыми по дизайну 22-дюймовыми колесами. В салоне изменения коснулись задней части, где установлены два раздельных кресла с мягкими подушками и со встроенным обогревом, вентиляцией и массажем. Разделяющая сиденья консоль имеет встроенный холодильник.

Технически Volvo EX90 не изменился и повторяет представленный в конце 2022 года базовый электрический кроссовер. Основным рынком для исполнения Excellence станет Китай, а о возможностях поставки модели на другие рынки не сообщается.

Максим Вершинин

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