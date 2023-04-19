Директором «Яргорэлектротранса» и «ПАТП-1» будет директор «Ярославского АТП»

Генеральным директором АО «Яргорэлектротранс» и АО «ПАТП-1» (принадлежат мэрии Ярославля) будет генеральный директор АО «Ярославское АТП» (принадлежит правительству Ярославской области) Денис Пырлог. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пырлог

Фото: страница Дениса Пырлога Вконтакте Денис Пырлог

Фото: страница Дениса Пырлога Вконтакте

Кандидатуру Пырлога рассматривают советы директоров «Яргорэлектротранса» и «ПАТП-1» 19 апреля. Помимо этого, советы должны принять решение о слиянии предприятий путем присоединения «ПАТП-1» к «Яргорэлектротрансу», о чем ранее заявлял мэр города Артем Молчанов.

Господин Пырлог до назначения в «Ярославское АТП» в июне 2022 года работал в автотранспортных предприятиях Кирова (в Кирове ранее работал и мэр Ярославля Артем Молчанов).

В настоящее время АО «Яргорэлектротранс» не имеет гендиректора, управляющей организацией является АО «ПАТП-1». По данным источников «Ъ-Ярославль» после назначения в «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог покинет пост директора «Ярославского АТП».

Антон Голицын