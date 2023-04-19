Сергей Наумов вложил в туристический парк «Дикое поле» под Воронежем уже 110 млн рублей

Глава местного союза предпринимателей «Опора» Сергей Наумов вложил 110 млн руб. в создание туристического исторического парка «Дикое поле» под Воронежем. Об этом господин Наумов рассказал на пресс-конференции, посвященной развитию другого его проекта — музея «Петровские корабли».

По словам инвестора, «Дикое поле» частично станет продолжением «Петровских кораблей»: «Сейчас у нас шесть залов на 400 кв. м. В мае откроем еще три зала площадью 150 кв. м. Но на этом мы уперлись в стену, дальше здесь нельзя развиваться, остаются только две комнаты. Поэтому будем добавлять музей на открытом воздухе». В «Петровские корабли» вложено около 35 млн руб., 95% из которых составляют собственные средства и потребительские кредиты», уточнил господин Наумов.

Петровский музей в «Диком поле» планируется открыть в этом году. Здесь в уменьшенных масштабах уже построена крепость Пресбург (Прешпур), в которой юный будущий император учился воевать в компании своих потешных полков. Также запланировано воспроизвести атмосферу в странах, который Петр посетил во время Великого посольства. «Мы начинаем с Голландии, будет несколько элементов Амстердама. Потом Англия, Франция, Вена, Кенингсберг, Рига и даже часть Прутского похода», — отметил Сергей Наумов.

Этот проект станет первой зоной «Дикого поля». Всего на 150 га в Каширском районе на 559-м км трассы М-4 «Дон» запланировано 15 зон. По словам Сергея Наумова, здесь появятся гостиница на 160 человек, кемпинг на 800 человек, точки общепита, места для мероприятий, пляжи и причалы с историческими лодками, а также эко-ферма. «У нас есть свое поголовье коз, делаем сыр, пастилу и мармелад по старым рецептам, будет и своя пасека», — рассказал Сергей Наумов.

Полную стоимость проекта он не раскрыл. Окупить вложения господин Наумов рассчитывает в течение семи лет. Вход в «Дикое поле» при этом пока планируется бесплатный, выручку инвестор будет получать от используемой инфраструктуры.

В 2020 году инвестиции в проект оценивались более, чем в 500 млн руб. Под парк при этом планировалась меньшая площадь — 100 га. Строительство должно завершиться в 2029 году. Оператором проекта выступало ООО «Таврово 36». Тогда его главой и владельцем была Ксения (Сергеевна) Наумова. Сейчас, по данным Kartoteka.ru, директор — Светлана Князева, единственный учредитель — Сергей Наумов.

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Туристов позвали в "Дикое поле"».

Александр Прытков

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