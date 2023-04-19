Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды, приказ вступит в силу с 1 сентября

Роскомнадзор утвердил приказ о критериях пропаганды ЛГБТ, он вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Соответствующий документ был опубликован 17 апреля на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу, ресурс будет включен в единый реестр запрещенных сайтов, если будет публиковать данные, которые направлены на возбуждение сексуального влечения к несовершеннолетним, рассказывающие о способах совершения самоубийства, а также убеждающие пользователя в допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетним.

Под критерии также попадают сайты, которые формируют положительную оценку лиц, которые состоят в ЛГБТ-отношениях, представления о «социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок». Блокировать будут и ресурсы, которые оправдывают отказ от традиционных отношений в пользу ЛГБТ.

В документе также прописаны аспекты, касающиеся формирования положительного отношения к смене пола человека. Приказом утверждается блокировка информации, направленной на формирование положительного образа к данной функции.

23 ноября 2022 года в Госдуму был внесен законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц любого возраста, а пропаганда среди несовершеннолетних станет отягчающим обстоятельством. Он вступил в силу с 5 декабря прошлого года. Так, штрафы для граждан составят от 50 тыс. до 400 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс., для юрлиц — до 5 млн руб. (максимальный штраф грозит за пропаганду в СМИ и интернете). Сайты, публикующие подобную информацию, будут блокироваться. Кроме того, 5 декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России. Согласно закону, вводятся штрафы: для физических лиц — до 800 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс. руб., для юрлиц — до 10 млн руб.

Издатели предлагали доработать законопроект об ЛГБТ-пропаганде, уточнив ряд понятий. В частности, компании не понимали, возможно ли упоминание нетрадиционных сексуальных отношений в книгах, например, в историческом контексте. Также издатели не знали, как мониторить на предмет нарушений тысячи книг, выходящих каждый месяц.

Юрасова Юлия