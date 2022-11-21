Пропаганда требует ясности

Издатели предлагают доработать законопроект об ЛГБТ-пропаганде, уточнив ряд понятий. В частности, компании не понимают, возможно ли упоминание нетрадиционных сексуальных отношений в книгах, например, в историческом контексте. Также издатели не знают, как мониторить на предмет нарушений тысячи книг, выходящих каждый месяц. Некоторые участники рынка предлагают делегировать это Роскомнадзору, но другие уверены, что в результате выпуск новых книг серьезно затормозится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предложениями издателей по изменению законопроекта об ЛГБТ-пропаганде, а также мониторингу нарушений в новых книгах. Сам документ внесен в Госдуму 20 октября и принят в первом чтении 27 октября (см. “Ъ” от 28 октября). Он вводит полный запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений», педофилии, а также запрет на распространение среди детей информации, «демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол». На прошлой неделе появилась информация о включении в закон вопросов смены пола (см. “Ъ” от 18 ноября). Для юрлиц за распространение такой информации предусмотрены штрафы до 5 млн руб. либо остановка работы на срок до 90 суток.

Группа «Эксмо-АСТ» в письме (есть у “Ъ”), направленном в начале ноября Российскому книжному союзу (РКС), отмечает, что в текущем варианте формулировки законопроекта фактически вводят запрет на любую информацию для несовершеннолетних, связанную с нетрадиционными отношениями. «Так, даже если контекст упоминания является изложением исторических фактов или в книге есть персонаж — представитель ЛГБТ, формально это "демонстрирование сексуальных предпочтений", а значит, запрещено»,— пишут в «Эксмо». Конституционный суд РФ в постановлении от 23 сентября 2014 года отмечал, что даже среди несовершеннолетних может быть распространена информация о нетрадиционных отношениях в нейтральном (просветительском, художественном, историческом) контексте, если оно лишено признаков пропаганды. Аналогичной формулировкой группа предлагает дополнить законопроекты.

В то же время, добавляет глава «Альпины» Алексей Ильин, у современных издательств нет системы цензурирования рукописей, поэтому, используя текущие критерии и ресурсы, «можно принять, по сути, только одно решение — прекратить издавать книги, в которых есть даже малейшее упоминание ЛГБТ-темы».

Собеседник “Ъ” в одном из книжных сервисов уточнил, что издатели уже предлагали организовать систему контроля за новыми книгами через Роскомнадзор. Речь шла о том, чтобы автор, книгоиздатель, книготорговец или любой другой представитель отрасли смог получать у ведомства заключение о наличии нарушения в рукописи или уже вышедшей книге.

На платформах самиздата, например, каждый месяц публикуются тысячи новых произведений, и в отсутствие четких критериев оценки самостоятельно выявить нарушения сложно, говорит собеседник “Ъ”: «Работа цензора, который оценивает книгу на соответствие законодательству, стоит в среднем 100 тыс. руб. за наименование». Он считает, что мониторинги изданий логично проводить силами Роскомнадзора с привлечением автоматизированных алгоритмов. Соответствующее письмо было направлено в ведомство, говорит источник “Ъ”, не раскрывая автора и дату обращения. В Роскомнадзоре не ответили “Ъ”.

Однако Алексей Ильин уверен, что создание внешнего цензурного органа, «о котором просят отдельные участники рынка», обойдется государству в миллиарды рублей и повлечет остановку выпуска новых книг. Законопроект требует и других разъяснений, в частности, хотелось бы понять, имеет ли он обратную силу, подчеркивает господин Ильин: «Если ранее выпущенные тиражи изыматься не будут, это смягчит последствия для рынка».

По текущей версии законопроекта обязанность следить за тем, чтобы содержание произведений не противоречило нормам закона, возлагается на издателя, но у автора и продавца тоже возникают риски, добавляет партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Он считает вероятность перекладывания ответственности на Роскомнадзор или другой внешний орган, ничтожной: «Это по своей форме и содержанию будет цензурой, которая в РФ запрещена, и, чтобы Роскомнадзор, иной орган могли выдавать некое разрешение на издание той или иной книги, необходимы изменения в Конституции».

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, который курирует доработку законопроекта, сообщил “Ъ”, что 21 ноября состоится расширенное обсуждение поправок к проекту ко второму чтению. РКС приглашен на заседание, уточнил депутат: «Предложений от РКС по корректировке законопроекта я не получал. Срок подачи поправок уже прошел. Тем не менее есть техническая возможность внести поправку в день рассмотрения законопроекта прямо на заседании».

Валерия Лебедева