Одобрена проектная документация строительства административно-делового центра на месте ДК «Телта»

Комиссия под председательством главы краевого минэка Эдуарда Соснина одобрила проектную документацию на строительство административно-делового центра по ул. Окулова, 14. На месте ДК «Телта» структура UDS group – ООО «Аквавита» - строит гостиничный комплекс. В состав комплекса, помимо отеля, войдет административно-деловой центр класса А.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По данным «Ъ-Прикамье», офисный центр возведут на ул. Окулова, 14 на II этапе проекта. «Проектная документация, которую одобрила комиссия, включает объекты второго этапа проекта – административно-делового центра, к строительству которого инвестор планирует приступить после получения заключения экспертизы и внесения изменений в разрешение на строительство», - рассказали Business Class в региональном минэкономразвития.

Напомним, инвестиции UDS group в гостиничный комплекс на месте ДК «Телта» ранее оценивались в 1,5 млрд руб. Однако в мае 2022 года стало известно, что стоимость проекта в связи с текущей экономической ситуацией вырастет на 10-15%. В состав комплекса войдет четырехзвездочный отель на 130 номеров, оператором объекта анонсировалась международная сеть Hilton. Помимо отеля, в составе комплекса на 700 кв. м разместится конференц-зал. На 1 этаже запроектирована зона ритейла, во вспомогательных помещениях будет работать фитнес-клуб. На 15 этаже комплекса отведены площади под ресторан.