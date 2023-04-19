«РЖД» обещает компенсировать отставание в вывозе кузбасского угля на восток во втором квартале

Отставание от плана-графика железнодорожного вывоза кузбасского угля в восточном направлении в первом квартале 2023 года составило 290 тыс. тонн. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на совещании с сибирскими угольщиками и представителями ОАО «РЖД» заявил, что «в первом квартале перевозчик обеспечил вывоз только 14,8 млн тонн угля из запланированных 15,1 млн тонн, и в этом году наряду с контролем строительных работ по Восточному полигону необходимо усилить контроль исполнения плана-графика вывоза угля в восточном направлении». Во втором и третьем кварталах «РЖД» проводит плановые ремонтные работы, «и с вывозом угля могут возникнуть дополнительные проблемы», сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сергей Цивилев призвал обеспечить выполнение соглашений, «так как от этого во многом зависит экономическая ситуация в регионе». Аналогичные проблемы обозначил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель правительства Хакасии Юлия Исмагилова, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» – начальник ЦФТО Алексей Шило сообщил, что по итогам первого квартала 2023 года объем грузоперевозок составил 305 млн тонн, при этом внутрироссийские перевозки угля выросли на 1,5 млн тонн, но поскольку растет отгрузка руды, зерна и контейнерных грузов, на железной дороге «очень высока конкуренция грузоперевозчиков». Он заверил, что свои обязательства железнодорожники планируют выполнять, а отставание по вывозу кузбасского угля в восточном направлении планируется выровнять во втором квартале. Заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников предложил проводить дополнительные консультации грузоперевозчиков с ОАО «РЖД» , чтобы иметь возможность в ручном режиме перенаправлять грузопотоки.

В марте на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Сергей Цивилев сообщил о проблемах с вывозом угля на экспорт. Соглашение с ОАО РЖД предусматривает отправку в 2023 году на экспорт на восток гарантированно не менее 53,1 млн тонн кузбасского угля.

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Игорь Лавренков, Кемерово