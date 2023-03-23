Губернатор Кузбасса сообщил президенту России о проблемах с вывозом угля на экспорт

За январь-февраль 2023 года из Кемеровской области на экспорт в восточном направлении было вывезено 9,35 млн тонн угля. Это на 0,71 млн тонн меньше, чем предусмотрено соглашением региона с ОАО «Российские железные дороги», говорится в сообщении пресс-службы областного правительства по итогам встречи губернатора Сергея Цивилева с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Встреча состоялась в Москве. По данным Кремля, господин Цивилев доложил главе государства о социально-экономической обстановке в области.

Соглашение с ОАО РЖД предусматривает отправку в 2023 году на экспорт на восток гарантированно не менее 53,1 млн тонн кузбасского угля. Из этого объема в первом квартале – 15,1 млн тонн.

В марте 2021 года президент РФ поручил поэтапно увеличить объема вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении на экспорт не менее чем на 30% к показателю 2020 года. По подсчетам областных властей, отставание в выполнении этого поручения по итогам 2022 года составило 10 млн тонн. «Мы исходим из того, что поручение президента должно выполняться и необходимо обеспечивать плановые показатели»,– процитировала пресс-служба облправительства Сергея Цивилева.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в январе-феврале 2023 года добыча угля в Кемеровской области сократилась к аналогичному периоду прошлого года на 7,4% и составила 35,2 млн тонн.

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Валерий Лавский