В Минпросвещения рассказали, что новые учебники с разделами о военной операции поступят в школы к 1 сентября

Заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева сообщила, что новые учебники по истории для старшеклассников с разделами про военную операцию России на Украину поступят в школы к 1 сентября 2023 года. Работа над ними еще идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Васильева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Татьяна Васильева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября»,— сказала Татьяна Васильева «РИА Новости».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что новые учебники по истории планируют выпустить этим летом. По его словам, их разрабатывают под руководством помощника президента России Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и историка и академика РАН Александра Чубарьяна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Специальные военные уроки».

Олеся Павленко