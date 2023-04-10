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Коммерсантъ FM
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В новом учебном году школьники получат учебник истории с главами о причинах спецоперации

Учебники истории, где раскрыты все причины начала военной операции РФ на Украине, появятся в российских школах к 1 сентября, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Выпустить пособие планируют уже этим летом.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я буквально на днях читал материал о Сталинградской битве, который будет в учебнике. Просто до мурашек — и о полководцах, о наших военных подвигах. Прочитал и раздел, связанный со специальной военной операцией: там раскрыты все причины начала СВО»,— сообщил господин Кравцов «Российской газете».

Министр добавил, что учебник разрабатывается под руководством помощника президента России Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и историка, академика РАН Александра Чубарьяна.

«Что важно? Во-первых, в центре истории — Россия. Во-вторых, мы идем к объединению всеобщей истории и истории России в единый курс. В-третьих, история в нем не разобщает, а объединяет»,— описал пособие глава Минпросвещения.

Учебник, по мнению господина Кравцова, должен получиться интересным, современным и интерактивным, чтобы с его страниц можно было «попасть, например, в Музей Победы или почитать доступные материалы Министерства обороны».

Подробнее о том, как Минпросвещения ставит в строй школьные предметы,— в материале «Ъ» «Начальная патриотическая подготовка».

Григорий Лейба

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