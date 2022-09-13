Специальные военные уроки

Ученики 10–11-х классов будут проходить на уроках истории специальную военную операцию на Украине. Такие поправки Минпросвещения внесло в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Помимо этого школьникам расскажут про возрождение страны как мировой державы и про направленность политики США и НАТО в 2000–2020-е годы. Также старшеклассников будут учить «давать отпор фальсификациям российской истории» и «отстаивать историческую правду в ходе дискуссий». Опрошенные “Ъ” учителя опасаются, что ведомство хочет превратить их в «политических комиссаров». Они предупреждают, что исторические события требуют несколько десятков лет для их осмысления, иначе может оказаться, что подготовленные второпях учебники не отражают реальность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Приказ Минпросвещения об изменении ФГОС среднего общего образования был опубликован вечером в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Среди требований к результатам освоения базового курса «История» добавлены: «Понимание (выпускником школы.— “Ъ”) причин и следствий распада СССР, возрождения РФ как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ и начала XXI века».

Отметим, в действующем ФГОС перечислены лишь общие требования к знаниям выпускников. Но в новом варианте Минпросвещения подробнее записало конкретные исторические моменты и навыки. В частности, старшеклассники должны знать имена героев Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, а также «исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ и начале XXI века». Помимо этого школьники должны уметь искать историческую информацию «с соблюдением правил информационной безопасности» в справочниках, интернете и СМИ, «оценивать полноту и достоверность с точки зрения ее соответствия исторической действительности».

Кроме того, выпускники должны уметь «защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества», а также суметь «дать отпор фальсификациям российской истории».

В рамках курса «История России» учителя должны рассказывать про «воссоединение с Крымом и Севастополем» и «специальную военную операцию». Кроме того, им придется вести уроки про «возрождение РФ как великой державы в XXI веке», экономическую и социальную модернизацию, укрепление обороноспособности и место страны в современном мире.

Во «Всеобщей истории» также добавился блок про «геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему», притом что 2022 год еще даже не закончился.

Углубленный курс «Истории» будет требовать умения «отстаивать историческую правду в ходе дискуссий, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории». Кроме того, выпускники должны уметь «аргументированно критиковать и разоблачать фальсификации отечественной истории», а также «рассказывать о подвигах народа при защите Отечества».

Хотя ФГОС теперь стал более конкретным, указание на то, что именно учителя должны рассказывать школьникам, содержится в примерных рабочих программах. Проект такого документа по курсу «Истории» уже опубликован на сайте Института стратегии развитии образования РАО (подведомственен Минпросвещения). Из него следует, что старшеклассники должны объяснять причины и «приводить доказательства восстановления лидирующих позиций России в международных отношениях в первые десятилетия 2000-х годов». Также они должны «раскрывать, опираясь на факты и информационные карты», направленность политики США и НАТО по отношению к России в 2000–2020-х годах.

Помимо этого старшеклассники должны уметь с помощью карт рассказывать об «участии России в миротворческих миссиях (Приднестровье, Грузия, Нагорный Карабах)».

Кроме того, учащиеся 10–11-х классов должны знать о причинах и формах «гуманитарной и военно-политической поддержки» со стороны России ДНР и ЛНР, а также «излагать оценки личности и деятельности Владимира Путина из российских и зарубежных СМИ, высказывать и аргументировать свое отношение к ним».

Учитель истории и обществознания московской школы «Интеллектуал» Александр Кондрашев называет правки «беспрецедентными» и предполагает, что схожие изменения коснутся и других предметов гуманитарного блока. «Смысл предмета "История" в изучении прошлого,— напоминает он.— И в Советском Союзе самые актуальные события изучались не на истории, а на политинформации, которую проводили политические комиссары. Сейчас их нет, но, видимо, Минпросвещения хочет, чтобы ими стали учителя истории».

Кандидат исторических наук, преподаватель Тюменского госуниверситета Александр Фокин считает, что между историческим событием и внедрением его в школьную программу должно пройти 25–40 лет, чтобы за это время в обществе сформировался консенсус. «С одной стороны, должна быть дистанция, чтобы можно было осмыслить процессы, изучить все документы,— рассуждает историк.— Но, с другой стороны, мы живем в эпоху социальных сетей и интернета, поэтому тут важно очень быстро реагировать. Только это можно подавать не на уроках истории, а, например, на социологии или политологии».

Господин Фокин добавляет, что подобные изменения ФГОС не могут моментально дойти до школ.

Как минимум должна быть обновлена линейка учебников, а их надо сначала написать и согласовать. Однако учитель истории одной из столичных школ напоминает, что тема присоединения Крыма довольно быстро была добавлена в учебники. «Проблема даже не в том, что еще не ясны исходы специальной военной операции, а в том, что мы не знаем, какое отношение к этому будет через пять лет,— говорит он.— Потом может оказаться, что причины и мотивы этих событий были совсем другими. Не может автор учебника работать вместо трех научно-исследовательских институтов. Иначе это будет не учебник, а политическое пособие. Через пять лет прочтут эти учебники и поймут, что там написана глупость, которая не сходится с реальностью, и придется их выбрасывать».

«Мы живем в период масштабных исторических событий. Конечно, хоть они и не завершены еще, но их корни в прошлом,— не согласен председатель правления Российского исторического общества (РИО) Константин Могилевский.— Ситуация, которая сложилась в мире, имеет масштабный исторический характер, поэтому такой подход оправдан. И включение этой тематики в курс истории, а не в какой-то другой абсолютно закономерно. Школьники должны понимать, что происходит и почему, мы не должны их отрывать от реалий». По его словам, другие исторические события — например, изменение Конституции в 2020 году — уже включены в учебники, хотя и произошли совсем недавно: «Насколько я информирован о планах Минпросвещения, сейчас никто не ведет речь о том, чтобы изъять все учебники истории и заменить их на новые, которых еще нет. Всегда есть плановый процесс обновления учебной литературы, который идет в течение трех лет. Но я бы рекомендовал это сделать побыстрее». Господин Могилевский также напоминает, что сейчас есть несколько линеек учебников, которые включены в федеральный перечень. «Те авторы и издательства, которые в нем есть, могут обновить учебники в соответствии со стандартом и будут вправе податься на конкурс для включения их в федеральный перечень».

Минпросвещения не смогло оперативно ответить “Ъ”. Во вторник Рособрнадзор сообщил: после того как будут изменены рабочие программы и учебники, вопросы по «специальной военной операции» будут включены в ЕГЭ по истории.

Анна Васильева