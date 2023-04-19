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Коммерсантъ FM
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Во Владивостоке отменили шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» по центральным улицам столицы Приморья 9 мая не состоится. Об этом сообщили в мэрии города.

«"Бессмертный полк" — отмена»,— сказала представитель пресс-служба мэрии. Она уточнила, что формат акции в настоящее время определяется.

Накануне, 18 апреля пресс-служба мэрии Владивостока сообщала о наборе волонтеров на шествие «Бессмертного полка». Их задачей называлась «помощь в построении колонн и проведении шествия».

Позиция властей столицы Приморья изменилась после того, как вчера, 18 апреля, представители федерального движения «Бессмертного полка» заявили о том, что в этом году традиционное организованное шествие не планируется.

Алексей Чернышев, Владивосток

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