Во Владивостоке отменили шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» по центральным улицам столицы Приморья 9 мая не состоится. Об этом сообщили в мэрии города.

«"Бессмертный полк" — отмена»,— сказала представитель пресс-служба мэрии. Она уточнила, что формат акции в настоящее время определяется.

Накануне, 18 апреля пресс-служба мэрии Владивостока сообщала о наборе волонтеров на шествие «Бессмертного полка». Их задачей называлась «помощь в построении колонн и проведении шествия».

Позиция властей столицы Приморья изменилась после того, как вчера, 18 апреля, представители федерального движения «Бессмертного полка» заявили о том, что в этом году традиционное организованное шествие не планируется.

Алексей Чернышев, Владивосток