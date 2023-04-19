«Челси» столкнулся с реалиями

В play-off футбольной Лиги чемпионов определились первые полуфиналисты. «Реал» после победы в Мадриде с разницей в два мяча разобрался с «Челси» и в Лондоне — 2:0. «Наполи» дома так и не сумел одолеть «Милан» — 1:1, притом что ранее потерпел поражение на выезде — 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez, Reuters Фото: Dylan Martinez, Reuters

В противостоянии с «Реалом» «Челси» могло спасти только какое-то взявшееся из ниоткуда чудо. А откуда ему было взяться, если в Мадриде лондонцы достаточно безапелляционно уступили 0:2, после чего успели провалить своеобразную репетицию ответного матча у себя на «Стэмфорд Бридж», проиграв 1:2 «Брайтону» в чемпионате Англии. И вообще второе пришествие Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера «Челси» не дало абсолютно никакого эффекта, так как при нем команда потерпела три поражения подряд. Да и такие частности, как дисквалификация Бена Чилуэлла и травма Калиду Кулибали, не добавляли веры в то, что синие еще способны свалить «Реал».

Однако уже в дебюте матча лондонцам неожиданно представился хороший шанс забить быстрый гол. После передачи справа в штрафную площадь мяч отскочил к Н’Голо Канте, который оказался в полном одиночестве прямо напротив ворот, но француз, никогда не славившийся бомбардирскими подвигами, и сейчас показал, что завершение — это не его конек. Пробил он из выгодной позиции как-то корявенько и даже не попал в створ. В дальнейшем «Реал» уже подобных подарков хозяевам не дарил, а сами они ничего оригинального изобразить в нападении не могли.

Гости вроде бы тоже в атаке не феерили, тем не менее у голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги было побольше работы. Испанец отразил удары Винисиуса Жуниора и Луки Модрича, а Родриго задел штангу. И еще Кепе повезло, что Винисиус с убойной дистанции не замкнул подачу Модрича, а так наверняка быть бы голу. Но самый убойный момент в первом тайме создали все-таки лондонцы, когда уже в компенсированное время прострел Риса Джеймса с правого фланга прошил всю мадридскую оборону и дошел на дальней штанге до Марка Кукурельи. Еще один испанский легионер «Челси», находясь во вратарской площади, имел возможность обработать мяч и даже выбрать, куда ударить. Впрочем, он все же промедлил, и огромный вратарь «Реала» Тибо Куртуа, выбросившись на него, максимально сузил площадь обстрела. Так что Кукурелья спасовал перед бельгийцем, а тот совершил важный сейв.

Второй тайм начался с того, что Канте опять очутился на позиции центрфорварда, и опять ему не хватило мастерства, чтобы использовать голевую ситуацию. А вот мадридцы на 58-й минуте реализовали классическую контратаку, когда Родриго пронесся по правому краю, оставив не у дел Трево Чалобу, отдал пас Винисиусу, который взял паузу и вместо удара покатил мяч обратно на Родриго. В итоге бразильцы совсем закружили спинной мозг защитникам и голкиперу «Челси», так что забивал Родриго уже практически в незащищенные ворота.

Таким образом, «Реал» повел по сумме двух матчей 3:0 и окончательно снял вопрос о том, кто из этой пары проследует в полуфинал. Хозяева еще предпринимали попытки хотя бы не проиграть дома и периодически тревожили Куртуа. А закончилось все тем, что на 80-й минуте гости порвали в клочья лондонскую оборону во главе с опытнейшим Тиагу Силвой. В результате многоходовой и запутанной комбинации Федерико Вальверде и Родриго вышли фактически вдвоем на бедного Кепу, которому, конечно, не удалось остановить их. Родриго сделал дубль, а команда Карло Анчелотти победила 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ciro De Luca, Reuters Фото: Ciro De Luca, Reuters

В итальянском четвертьфинале «Наполи»—«Милан» минимальное преимущество перед ответным матчем было на стороне северян, но южане не просто выступали дома, где в четырех предыдущих играх нынешней Лиги чемпионов они наколотили гостям 14 голов. У неаполитанцев вернулся в состав их главный забивала Виктор Осимхен, который восстановился после травмы и уже немного размялся во встрече национального первенства с «Вероной». Правда, при этом из-за дисквалификации отсутствовали центральный защитник Ким Мин Джэ и опорник Андре-Франк Замбо-Ангисса.

И все же возвращение Осимхена, забившего 25 голов в 30 матчах сезона, перевешивало весь негатив, связанный в том числе с тем, что недавно в Серии А «Милан» разгромил «Наполи» на его поле — 4:0. Нигериец-то свой мяч положил, вот только произошло это уже на предпоследней минуте при счете 1:0 в пользу гостей. Миланцы отличились еще на исходе первого тайма, когда Рафаэл Леан протащил мяч чуть ли не через все поле до чужой штрафной и навел Оливье Жиру на пустые ворота. Французский нападающий не промахнулся, хотя ранее запорол пенальти, который заработал тот же Леан. «Наполи» выручил вратарь Алекс Мерет.

В концовке, еще до гола Осимхена, 11-метровый били и неаполитанцы, но Хвича Кварацхелия проиграл дуэль голкиперу Майку Меньяну. В то же время они вправе сетовать на то, что еще при нулях на табло арбитры не назначили, казалось бы, очевидный пенальти за снос Ирвинга Лосано. А так «Милан» добился ничьей 1:1 и оформил путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

Александр Ильин