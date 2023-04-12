«Баварию» поставили на вылет

В футбольной Лиге чемпионов состоялись первые матчи четвертьфинальной стадии. «Манчестер Сити» дома с крупным счетом 3:0 обыграл «Баварию» и может спокойно отправляться на ответную встречу в Мюнхен. Успешно выступил и «Интер», победивший на выезде «Бенфику» — 2:0. Английский и итальянский клубы сделали весомую заявку на выход в полуфинал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Molly Darlington, Reuters Фото: Molly Darlington, Reuters

Конечно, в нынешнем четвертьфинале Лиги чемпионов противостояние «Манчестер Сити» и «Баварии» стоит особняком, потому что обе команды считались едва ли не главными фаворитами турнира и, если бы не превратности жеребьевки, которая свела их так рано, вполне могли встретиться в решающем матче. Не случайно английский и немецкий гранды сейчас делят лидерство в клубном рейтинге UEFA.

«Бавария» в предыдущем раунде play-off уже отцепила другого гранда — французский ПСЖ. Правда, тогда ее еще возглавлял Юлиан Нагельсман, а теперь уже тренирует Томас Тухель. Вроде бы от перемены наставников мюнхенцы слабее не стали. Тухель — весьма авторитетный специалист и уже одержал важную победу над дортмундской «Боруссией» в чемпионской гонке Бундеслиги, но затем сенсационно вылетел со своей новой командой из Кубка Германии. И это вызвало разговоры о том, что он еще все-таки не освоился в «Баварии». В то же время эксперты говорили о том, что Тухель знает, как играть против «Сити» Пепа Гвардиолы, ведь не так давно немец руководил «Челси» и даже одолел «горожан» в финале Лиги чемпионов-2020/21.

Мюнхенцы вышли на игру без травмированного Эрика Шупо-Мотинга, и функции выдвинутого вперед нападающего у них снова выполнял Серж Гнабри, который по своему амплуа отнюдь не центрфорвард. Тем более в сравнении с эталонным тараном Эрлингом Холанном, наколотившим за «Сити» в текущем сезоне 44 гола. Высоки были ставки на то, что норвежец забьет и «Баварии». И у него едва это не получилось, когда он запрессинговал голкипера Яна Зоммера, немного замешкавшегося с передачей, и почти накрыл того в опасной близости от пустых ворот. Сменщику Мануэля Нойера просто повезло. В середине первого тайма уже Джек Грилиш подготовил для Холанна голевой момент, но он решил ударить на технику и не довернул стопу, направив мяч прямо в Зоммера.

Гости, долго искавшие подступы к штрафной площади «Манчестера», тоже организовали довольно опасную атаку. Лерой Сане просочился по левому флангу к лицевой линии и отдал пас Джамалу Мусиале, который бил в самый угол и так, что вратарь Эдерсон вряд ли успел бы среагировать. Однако хозяев выручил защитник Рубен Диаш, заблокировавший удар. А вот удар опорника «Сити» Родри из-за штрафной никто заблокировать не смог. Испанец по красивой дуге закрутил мяч в район «девятки», и даже затянувшийся в эффектном прыжке Зоммер оказался бессилен. А на что бывает способен швейцарец, он показал, когда уже в лежачем положении отбился от Илкая Гюндогана. Хотя капитан манчестерцев, наверное, не должен был давать шанс вратарю в такой ситуации.

В общем-то хозяева лучше провели первый тайм и практически ничего не позволили «Баварии», которая даже ни разу не попала в створ, а нападающий Гнабри и вовсе потерялся на поле. Тот же Холанн тоже находился под строгим надзором, но все же периодически мелькал, что называется, в кадре. Тухелю безусловно нужно было как-то оживить игру в нападении. Замен он в перерыве не произвел, однако, видимо, подзарядил футболистов эмоционально. И уже в дебюте второй половины Сане проверил Эдерсона издали, а затем имел реальную возможность сравнять счет, когда почти убежал один на один с голкипером. Тут Эдерсон «Сити» откровенно спас.

«Бавария» раскрылась, раскрылся и матч. Сане попытался повторить удар Родри, и Эдерсон снова потащил. А когда Маттейс де Лигт после подачи углового фактически вбивал мяч в сетку, на выручку бразильскому вратарю пришел Натан Аке. Но и Зоммер не бездействовал, отразив удары того же Аке и Диаша. Причем и собственные одноклубники подбрасывали ему работу, а порой и создавали огромные проблемы, сея панику в штрафной при розыгрыше мяча. В итоге мюнхенцы все-таки привезли себе гол. Центральный защитник Дайо Упамекано совершил непростительную потерю у своих ворот, Грилиш сразу запустил в прорыв Холанна, который неожиданно проявил себя в подыгрыше и идеально навесил на Бернарду Силву, а португалец уже забил головой.

Впрочем, и Холанн не остался без гола, когда получил скидку от Джона Стоунза на свободное пространство в штрафной и легко разобрался с Зоммером. И это еще голкипер «Баварии» уберег команду от более крупного поражения, ведь Родри в концовке был очень близок к дублю. Но и 0:3 — крайне неудачный результат для немецкого клуба. Отыграть такую фору у «Сити» в ответном матче будет, мягко говоря, сложно, если вообще возможно. Так что манчестерцы теперь явные фавориты в этом противостоянии.

В другом четвертьфинале «Бенфика» принимала «Интер», который уже выбил в 1/8 финала «Порту». Но этот португальский клуб доставил миланцам немало хлопот, а лиссабонцы в нынешнем сезоне выглядели даже покруче и, напомним, выиграли группу у ПСЖ с «Ювентусом», легко раскатав потом «Брюгге» на старте play-off. К тому же команда Симоне Индзаги в последнее время явно сбавила обороты и набрала в шести матчах чемпионата Италии всего четыре очка, откатившись на пятое место. Но в Лиге чемпионов у нее по-прежнему все складывается здорово. В Лиссабоне «Интер» победил 2:0 благодаря голам Николо Бареллы и Ромелу Лукаку с пенальти, хотя и у хозяев были хорошие моменты для взятия ворот. Здесь, похоже, тоже уже все ясно. Дома миланцы, скорее всего, не упустят своего и дожмут «Бенфику».

Александр Ильин