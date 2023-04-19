Перезагрузка СЗПК укрупнила проекты

Объем обещанных бизнесом инвестиций в российскую экономику по уже заключенным соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) достиг 2,4 трлн руб., сообщил замглавы Минэкономики Мурат Керефов. Всего государство и инвесторы договорились о 52 проектах, они обеспечат порядка 40 тыс. рабочих мест.

Напомним, механизм СЗПК был запущен в конце 2020 года, но тогда из-за неготовности необходимой цифровой платформы проработал всего четыре месяца — были подписаны 36 соглашений на 1,2 трлн руб. В результате перезагрузки СЗПК в конце 2022 года механизм удалось сфокусировать на более крупных проектах — на этом этапе 1,2 трлн руб. распределены уже между 16 проектами.

Отметим, что после перезагрузки баланс интересов сместился в пользу государства: были повышены требования по объему капвложений, ужесточен контроль за инвестициями за счет подключения компаний к налоговому мониторингу, регионы получили возможность давать отрицательные заключения на проекты (см. “Ъ” от 13 марта). Впрочем, по словам вице-президента РСПП Марии Глуховой, на практике опасения бизнеса о возможном «региональном шлагбауме» не оправдались.

Сейчас СЗПК заключены в 33 регионах: больше всего соглашений приходится на Свердловскую, Ленинградскую и Мурманскую области, на Татарстан и Москву. Крупнейшие проекты реализуются в Красноярском и Забайкальском краях — объемом в 215 млрд и 234 млрд руб. соответственно. Большинство проектов — в сфере добычи полезных ископаемых и в обработке.

Мария Глухова отмечает, что предлагаемая СЗПК стабилизационная оговорка о неизменности условий проекта стала еще более актуальной для инвесторов в условиях высокой неопределенности — как из-за санкций, так и из-за планов windfall tax (разовой выплаты бизнеса в бюджет). В Минфине “Ъ” ранее поясняли, что новые налоги не будут применяться к проектам в рамках соглашений, но в отношении остальной налоговой базы (не связанной с СЗПК) изменения будут применяться. По словам Мурата Керефова, пока ведомства исходят из того, что новые налоги в отношении компаний, заключивших СЗПК, не применяются. Впрочем, Мария Глухова полагает, что до тех пор, пока не пройдут первые споры по стабилизационной оговорке, закон о СЗПК нельзя считать работающим.

Диана Галиева