Вложения не успевают за соглашениями

“Ъ” ознакомился с экспертными оценками наиболее перспективного механизма правительства для стимулирования частных инвестиций в экономику — соглашений о защите и поощрении капиталовложений. После трансформации СЗПК в конце 2022 года перезапустить инвестиционный бум в РФ пока не удалось, следует из данных Sherpa Group. Инвесторы медленнее заключают новые соглашения, что объясняется как более тщательной проверкой крупных проектов, так и проблемами из-за санкций и поиском импортозамещающего оборудования. Между тем часть старых проектов — под угрозой срыва: механизм не учитывал интересы и возможности регионов и оказался уязвим перед резкими внешними шоками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Перезапущенный в конце 2022 года механизм СЗПК пока так и не заработал в полную силу, следует из исследования Sherpa Group «СЗПК и инвестиции: поможет ли обновленный инструмент их привлекать?». С конца 2022 года на начало марта 2023-го по новым правилам подписано лишь шесть соглашений на 408 млрд руб., тогда как в 2020–2021 годах за тот же период подписано 25 соглашений на 895 млрд руб. Всего же за все четыре месяца работы первой версии СЗПК было заключено 36 соглашений на 1,2 трлн руб. По мнению экспертов, замедление процесса может быть связано с более глубокой и долгой проверкой проектов со стороны ВЭБ.РФ, последствиями инвестпаузы, обусловленной более осторожным выбором инициатив для реализации и публичной, и частной стороной, а также более долгим поиском импортозамещающего оборудования, если оно необходимо.

Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, шесть последних новых соглашений подписаны в декабре 2022 года. Тогда после паузы в работе механизма инвесторы торопились массово заключить СЗПК, пока соглашения не устарели. «Теперь же работа продолжена в обычном режиме, на рассмотрении находятся порядка 30 заявок»,— добавляют в министерстве.

Напомним, после трансформации механизм СЗПК сохранил основную идею — включение в соглашения гарантий неизменности регуляторных условий. Однако по мере роста бюджетных обязательств перед инвесторами баланс интересов бизнеса и государства сместился в пользу последнего: были повышены требования по объему капвложений, разрешено заемное финансирование, ужесточен контроль за инвестициями благодаря подключению компаний к налоговому мониторингу, а регионы получили возможность давать отрицательные заключения на проекты (см. “Ъ” от 16 мая 2022 года).

В результате перезагрузки СЗПК удалось сфокусировать на более крупных проектах. В среднем новые соглашения почти на 90% масштабнее старых — 68 млрд руб. на один проект против 36 млрд руб. в прежней версии, подсчитали в Sherpa Group. Новые соглашения заключали в основном для капиталоемких проектов в химической и горнодобывающей промышленности, тогда как два года назад почти 25% всех проектов относились к сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Впрочем, крупные проекты более уязвимы к санкциям, показал анализ старых СЗПК. К марту 2023 года удалось запустить более мелкие и быстрореализуемые проекты по 11 соглашениям на 83,3 млрд руб. К относительно успешным эксперты причислили 26 проектов на 804,6 млрд руб.— объекты по ним введены в эксплуатацию, близки к ней или строятся без очевидных проблем. Однако, по оценке Sherpa Group, десять проектов на 428,4 млрд руб.— в зоне риска реализации и пересмотра условий из-за санкций, приведших к ухудшению логистики и снижению спроса. Из них наиболее проблемные — пять проектов на 306,4 млрд руб.

Например, запланированное в Карелии строительство целлюлозно-бумажного комбината «Сегежа Запад» (178 млрд руб.) теперь логичнее в восточной части страны с учетом логистики и сложностей с поставками оборудования. Впрочем, у части проектов проблемы не связаны с внешними ограничениями, а объясняются меньшими гарантиями исходного механизма для государства. В частности, инвесторы заключали старые СЗПК, не учитывая интересы и возможности регионов, в результате субъекты РФ отказываются от предложенных по СЗПК условий и ищут другие возможности запуска инвестпроектов. Кроме того, в отличие от концессионных соглашений СЗПК носит менее обязывающий характер, поэтому подписанные соглашения не всегда означают привлечение обещанных инвестиций, констатируют эксперты.

Диана Галиева