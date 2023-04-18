Следствие выдало красную карточку

Начался суд над бывшим заместителем директора по безопасности стадиона «Нижний Новгород» Владимиром Силяковым. Следствие инкриминировало ему получение более 11 млн руб. взяток на расчетный счет своего ИП от охранного предприятия и клининговой организации, которые обслуживали футбольную арену по договорам с региональной «Дирекцией по проведению спортивных и зрелищных мероприятий». Защита Владимира Силякова настаивает на том, что взяток не было, а заместителя, зарабатывавшего на охране за счет своего ЧОПа, оговорил бывший бизнес-партнер. Сам подсудимый на этапе следствия и в суде свою вину ни по одному из эпизодов не признал.
Бывший замдиректора стадиона Владимир Силяков (в центре) уверяет,что не мог дать взятку сам себе
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода зачитали обвинительное заключение индивидуальному предпринимателю Владимиру Силякову, который в 2020 году работал заместителем директора по безопасности футбольного стадиона — филиала ГАУ «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий». Бывший работник стадиона был арестован в марте прошлого года по подозрению в коррупции и больше года провел в следственном изоляторе.
Как следовало из выступления прокурора, Владимир Силяков был обвинен по двум эпизодам получения взяток на общую сумму 11,3 млн руб. «за общее покровительство» организаций, обслуживавших стадион. В первом случае деньги по безналичному расчету на счет его ИП перечисляла частная охранная организация «Скорпион», с которой Дирекция заключала договоры на оказание услуг по охране стадиона. Ранее Владимир Силяков являлся генеральным директором «Скорпиона» и фактически сначала сам был подрядчиком по охранным услугам. Гособвинение считает, что с его стороны затем присутствовал элемент вымогательства — якобы следующему руководителю охранного предприятия он грозил расторжением договоров на охрану арены. Поэтому организация перечислила на счет ИП Силяков более 7 млн руб. при том, что стоимость договора с Дирекцией составляла чуть менее 12 млн.
Второй эпизод касался заключенных с ООО «АТК 211» договоров на уборку внутреннего периметра стадиона и его помещений. По версии следствия, также опасаясь расторжения контрактов, клининговая компания в 2020 году перечислила Владимиру Силякову на счет свыше 3 млн руб. Кроме взяток ему также инкриминировали легализацию полученных денежных средств. За 11 млн руб. предприниматель приобрел квартиру и машиноместо в ЖК «Маршал град», и следствие решило, что таким образом обвиняемый решил легелизовать полученные в результате преступления средства.
Владимир Силяков сообщил, что ему в целом понятны «слова обвинения», но он не признает вину ни по одному из инкриминируемых преступлений.
Защитник Константин Абатуров добавил, что собранными по делу доказательствами не подтверждают обвинение во взятках и носят взаимоисключающий характер с выводами следователя.
В судебном процессе защита намерена доказать, что Владимир Силяков не мог получать взятку от охранной организации «Скорпион», так как продолжал оставаться ее фактическим руководителем и, по сути, зарабатывал на охране стадиона с помощью своей компании. Кроме того, как полагает защита, фактическим владельцем клининговой компании был бизнес-партнер Силякова — один из нижегородских адвокатов, также зарабатывавший на подрядах. Он оговорил своего компаньона после того, как руководство Дирекции обратилось в правоохранительные органы с заявлением на неоказание услуг по уборке стадиона.
«Финансовые взаимоотношения по разделу выручки нельзя трактовать как получение взяток, а повлиять на расторжение договоров с обслуживающими организациями замдиректора филиала никак не мог — они заключались с областной Дирекцией как юрлицом и над Владимиром Силяковым было еще несколько вышестоящих руководителей как стадиона, так и головного госучреждения», — считает его защитник.
Допрос свидетелей по этому уголовному делу начнется в июне. Любопытно, что в 2021 году, когда предприниматель уже не работал заместителем на стадионе, частная охранная организация «Скорпион» подавала на Дирекцию заявление в арбитражный суд, пытаясь взыскать 3 млн руб. долга, но затем отказалась от этого иска.