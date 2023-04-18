На автодром заехали самолеты

В Воронеже завершился конфликт между областной федерацией автоспорта и военными с участием реготделения ДОСААФ. Федерация по договоренности с аэродромом и с обществом возвела на окраине военного объекта трассу для автоспорта, но теперь Минобороны добилось ее ликвидации через суд. Представители федерации обвиняют реготделение ДОСААФ в «изменении отношения» к автоспорту; в ДОСААФ утверждают, что федерация без разрешения аэродрома стала нарушать договоренности и мешать полетам. Юристы считают, что у федерации не было правовых оснований пользоваться землей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Черноземье», вступило в силу решение арбитражного суда Воронежской области по иску заместителя военного прокурора Западного военного округа и ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» (ЦТУИО) Минобороны РФ к региональной общественной организации «Федерация автомобильного спорта Воронежской области». Речь идет об истребовании из чужого незаконного владения части (более 9 га) земельного участка, обязании освободить территорию и передать ее ФГКУ. Решение было вынесено 1 ноября; в конце января Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его без изменения.

Поводом для разбирательства стала проверка «сохранности федеральной собственности», проведенная военной прокуратурой. Она выявила «незаконное использование» части участка аэродрома. В 2022 году должностные лица одной из войсковых частей аэродрома «установили», что территория «фактически выбыла из пользования» части, поскольку огорожена «земельным бруствером, ограничивающим доступ личного состава и техники». Речь шла о трассе для автокросса, оборудование которой областная федерация автокросса завершила в 2018 году. На просьбу представителей Минобороны освободить землю объединение не ответило. Договоров на использование земли с ЦТУИО спортсмены не заключали. В подтверждение нарушений прокуратура представила заключение управления имущественных и земельных отношений мэрии Воронежа.

В федерации возражали против иска. Там утверждали, что спорная часть земли была передана спортсменам в пользование региональным отделением ДОСААФ для проведения соревнований по автокроссу. Строительство трассы для этих целей было разрешено заключением комиссии войсковой части, согласованным старшим авиационным начальником аэродрома.

Также в федерации отмечали, что пользование трассой «носит периодический и кратковременный характер». Однако апелляционный суд пришел к выводу, что трасса была оборудована «самовольно».

Президент Федерации автоспорта Воронежской области Алексей Филимонов рассказал «Ъ-Черноземье», что конфликт из-за трассы на окраине аэродрома разгорелся после изменения позиции регионального отделения ДОСААФ: «В 2018 году частично на этой площадке располагался автодром ДОСААФ. Мы оказали им содействие в благоустройстве площадки для нужд автоспорта. Разумеется, с разрешения аэродрома: обратились к старшему авиационному начальнику. Получили необходимое заключение: строить можно. На тот момент это было поле с неровностями и мусором, а сам аэродром реконструировался».

На площадке успели провести пять-шесть федеральных мероприятий в статусе этапов чемпионата России; выступал и клуб «КамАЗ-Мастер», подчеркнул Алексей Филимонов. «Но потом то же самое руководство реготделения ДОСААФ (его возглавляет Виктор Орлов.— «Ъ»), которое раньше вписывало наши соревнования в свой календарный план, начало жаловаться в военную прокуратуру. Прокуратура и Минобороны подали в суд и стали настаивать, что заключение якобы было выдано нам некомпетентными людьми. Мы, осознавая сложность ситуации, прошлым летом решили перенести трассу в микрорайон Придонской. Но старая площадка, в которую было вложено 5 млн руб. моих средств, была интересной и имела хорошую транспортную доступность. Мы надеялись инвестировать 50 млн руб. в строительство там картодрома и детской школы, но новый пользователь участка не заинтересован в развитии автотехнических видов спорта»,— рассказал господин Филимонов.

Он отметил, что сейчас площадка бывшей трассы у аэродрома полностью освобождена: «Планировали проводить там соревнования и в 2023 году, но в итоге за три месяца пришлось строить новую трассу. Впрочем, мы понимаем, что сейчас интенсивность полетов резко увеличилась, поддерживаем военных в этом отношении и считаем, что сейчас мероприятия лучше проводить в другом месте».

Председатель реготделения ДОСААФ Виктор Орлов подтвердил «Ъ-Черноземье», что по просьбе господина Филимонова обращался к командованию дивизии за разрешением на оборудование трассы. «Федерация обратилась ко мне с просьбой содействовать в развитии технических видов спорта. Я получил разрешение от командира дивизии при условии, что на земле не появится вертикальных строений, а все мероприятия будут заранее согласовываться с оперативным дежурным («Ъ-Черноземье» видел копию ответа)»,— рассказал господин Орлов.

По его словам, автошкола ДОСААФ использует 18 га на окраине аэродрома, а федерация запросила 9 га из них в субаренду. «Мы планировали заключить договор на пять лет (вопрос обсуждался на совещании в реготделении ДОСААФ в 2021 году; «Ъ-Черноземье» видел копию протокола), но пользоваться участком федерация начала, а от заключения договора уклонилась. Филимонов возвел там строение. Зимой на участке он принимал за плату снег, летом — грунт, из которого были сформированы высокие валы. Собирал плату за посещение картодрома, принадлежащего ДОСААФ. Расширил деятельность за пределы оговоренного участка в сторону глиссады. С военными эта деятельность и проводимые мероприятия не согласовывались. А по документам отвечал за все это я. Начались проверки, я стал давать объяснения, написал жалобу в военную прокуратуру»,— пояснил управленец.

По мнению Виктора Орлова, действия господина Филимонова на автодроме «никак не помогли развитию автоспорта», а лишь привели «к разрушению инфраструктуры ДОСААФ».

У федерации автоспорта не было бы шансов отстоять трассу в кассации, полагает оценщик, судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев: «Факт нахождения спорного участка в собственности Минобороны подтверждается сведениями госреестра и не оспаривается федерацией. А доказательств того, что федерация пользуется участком на законных основаниях, суду представлено не было». По его словам, исходя из решения суда, ответчик «заведомо принимал на себя риски того, что в какой-то момент от него могут потребовать освободить территорию участка». «Никакие иные доказательства, кроме документов, подтверждающих предоставление права использовать находящиеся в собственности Минобороны земли, не позволят переломить ход спора»,— cчитает эксперт.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников полагает, что у федерации «вообще нет правовых оснований пользоваться спорным участком». «Никакие договорные отношения по использованию земельного участка под трассу с ЦТУИО не оформлялись. Обращает внимание неправильная юридическая квалификация истцом своих требований (изначально прокуратура добивалась истребования имущества из чужого владения, а не устранения препятствий в пользовании.— «Ъ-Черноземье»), но апелляционный суд правомерно изменил эту квалификацию»,— отметил господин Валежников.

Олег Мухин