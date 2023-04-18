За Цной не постоим

Компания «Стинэк» Ильи Комарова стала победителем двух аукционов на капремонт моста-плотины и расчистку реки Цна в Тамбове. Общая начальная цена контрактов составила 743,6 млн руб., подрядчик снизил ее на 83,5 млн до 660,1 млн. Капремонт и расчистка должны решить проблему обмеления реки. Для ускорения работ власти намерены ввести режим ЧС, который отменит запретительные меры в период нереста до 10 июня. Эксперты считают проблему пересыхания рек общей для Черноземья, но отмечают, что каждый случай требует индивидуального решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамбовские власти в режиме ЧС постараются спасти реку Цна от обмеления

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Тамбовские власти в режиме ЧС постараются спасти реку Цна от обмеления

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Филиал «Цнинская шлюзовая система» федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» направил на подписание контракт по капремонту моста-плотины на реке Цна под Тамбовом местному ООО «Стинэк». Информация об этом появилась 18 апреля в Единой информсистеме в сфере закупок. Компания договор еще не подписала, следует из данных.

Начальная цена контракта составила 322,98 млн руб. На торги заявились пять участников. После начала спецоперации в документации раскрывается только победитель торгов. «Стинэк» снизил цену на 22,6 млн до 300,37 млн. Столько же вплоть до копейки предложил еще один участник, который стал вторым. Остальные снизили цену до 301,9 млн, 305,2 млн и 321,4 млн. Ремонт плотины должен начаться с момента заключения контракта и завершиться 30 ноября 2025 года.

Эти работы призваны решить проблему обмеления Цны — самой длинной реки Тамбовской области, которая пересекает Сампурский, Знаменский, Тамбовский, Сосновский и Моршанский районы. По территории региона протекает более 300 из 446 км реки. Она собирает воду с 21,5 тыс. кв. км, в том числе 14,2 тыс., или 42,8%, приходится на Тамбовскую область.

В конце минувшей недели на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций власти решили ввести режим ЧС из-за пересыхания Цны. Глава Тамбова Максим Косенков обещал провести необходимое для этого заседание комиссии в начале этой недели. По словам губернатора Максима Егорова, режим ЧС необходим для скорейшего решения проблемы. В том числе требуется строительство временной перемычки, но рыбоохранное законодательство запрещает работы на гидротехническом сооружении до 10 июня из-за нереста. Режим ЧС позволяет обойти этот запрет. Перемычку планируется установить до 27 апреля.

По данным облправительства, обмеление Цны связано с природными и техническими факторами. Зимой почва глубоко промерзла, поэтому весной талая вода не впиталась в нее, а «мощными ручьями ушла в низины», вызвав подтопление территорий. «В результате подземные воды и донные родники были лишены подпитки, из-за чего водность рек, прудов и озер в Тамбовской области после весеннего половодья упала почти повсеместно»,— отметили в облправительстве. Кроме того, в 2022 году власти выяснили, что вода стала подмывать грунт под плотиной, которая капитально не ремонтировалась с момента постройки в 1974 году.

Еще одним способом решения проблемы должна стать расчистка русла. В конце марта региональное министерство экологии и природных ресурсов заключило контракт также со «Стинэком» на эти работы. Начальная цена контракта составила 420,7 млн руб. На торги заявились четыре участника. «Стинэк» предложил на 61 млн меньше — 359,7 млн. Эта цена полностью совпала с ценой участника, ставшего вторым. Еще две компании предложили 361,8 и 380,7 млн.

«Стинэку» предстоит выполнить работы в три этапа до 1 ноября 2025 года. За это время необходимо расчистить 13,5 км реки на участках от пролива Узкий до плотины в пригородном лесу, от этой плотины до моста на Рассказовском шоссе, от этого моста до границы Тамбова, старицу и пруд около СНТ «Заречный», «Ревтруд-1», «Персональный пенсионер» и «Педагог», каналы Цны от моста в Парке культуры и отдыха до моста в парке «Дружба» и до плотины бывшей ГЭС.

По данным Rusprofile, ООО «Стинэк» зарегистрировано в Тамбове в апреле 1992 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 120 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка составила 366,5 млн руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб. Директором и единственным владельцем является Илья Комаров.

С 2011 года компания получила 80 госконтрактов на 2,3 млрд руб. Крупнейшие из них — как раз на расчистку Цны и капремонт плотины. В основном компания занимается дорожными работами, строительством инженерных сетей, ремонтом и благоустройством. Однако у «Стинэка» было четыре контракта от «Цнинской шлюзовой системы». Они касались небольших ремонтов — плотины Троицко-Дубравского гидроузла в селе Троицкая Дубрава на 1,5 млн руб., правого устоя нижней головы шлюза того же гидроузла на 496,7 тыс. руб. и части плотины Горельского гидроузла в селе Горелое на 737,4 тыс. руб. Также музей-заповедник «Тарханы» заплатил 10,6 млн руб. за капремонт плотины и водовыпуска Барского пруда усадьбы Елизаветы Арсеньевой.

Максим Егоров пообещал «отдельно разобраться», почему министерство экологии вообще допустило такую ситуацию. «Не исключаю, что отдельные чиновники несколько заигрались»,— заявил губернатор.

В начале апреля глава министерства Альберт Андреев написал заявление об увольнении. По словам источников „Ъ“ в региональной власти, в ведомстве было много нерешенных вопросов, в том числе с подтоплением отдельных территорий. Уже после этого сотрудники регионального управления ФСБ провели в министерстве обыски, которые могли быть связаны с выявленными фактами превышения должностных полномочий.

Резонансной стала история строительства так называемой народной плотины. Для спасения Цны от пересыхания в мае 2022 года предприниматель Александр Романов за 4,5 млн руб. возвел в пригородном лесу временную дамбу, но не согласовал работы и попал под уголовное преследование за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ, до двух лет исправительных работ). Также он проходит по делу о незаконной вырубке деревьев (ст. 260 УК РФ) при строительстве плотины. В сентябре предприниматель был отправлен под домашний арест, из-под которого вышел в конце марта. По данным местных СМИ, еще летом 2022 года власти решили узаконить его плотину.

Директор Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук Александр Крылов отмечает, что проблема обмеления и пересыхания рек характерна для Черноземья, но каждый такой случай требует индивидуальных решений. «Расчистка всегда положительно сказывается, так как после нее у реки появляется самое главное — сильное течение. Однако при этих работах надо продумать, куда складировать ил. Если он с первыми осадками попадет обратно в водоток, расчистка не имеет смысла»,— добавил господин Крылов.

С ним согласен гендиректор ООО «ВЕГА-эко», доктор биологических наук Дмитрий Черенков: «Пересыхание рек — общая проблема. Оно связано и с заболачиванием, и с застройкой берегов и уничтожением зеленых насаждений по берегам. Но разбираться нужно в каждом конкретном случае, какие-либо общие решения тут невозможны». При этом, поясняет эксперт, сложно оценить, какой вклад в создание проблемы вносит антропогенная деятельность, а какой — природа.

Александр Прытков