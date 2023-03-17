В Черноземье снова пришла вода

Большинство регионов Черноземья к середине марта столкнулось с подтоплениями улиц, придомовых участков и низководных мостов вследствие половодья. В Липецкой области, где было подтоплено около 200 участков и несколько домов, введен режим повышенной готовности; в «отрезанное от большой земли» село наладили доставку продуктов и лекарств. В Воронежской области затоплено 17 мостов и больше ста придомовых участков; примерно столько же — совокупно в Орловской и Тамбовской областях, в том числе в облцентрах. В большинстве регионов прогнозируют стабилизацию обстановки и снижение уровня воды. Метеорологи предупреждают о возможной второй волне половодья, в том числе из-за таяния снега в верховьях Дона, но считают, что ее последствия будут меньшими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В наибольшей степени последствия половодья проявились в Липецкой области. Глава регионального управления МЧС Василий Разумнов сообщал, что пик половодья пришелся на 12 марта. 13 марта власти сообщали о «стабилизации ситуации»: тогда был подтоплен один мост, 22 участка дорог и ряд придомовых территорий, а также восемь жилых домов (в частности, в райцентре Лебедянь).

Но 14 марта стало известно, что в регионе указом губернатора Игоря Артамонова введен режим повышенной готовности. В его рамках проводится авиаразведка местности, ограничивается движение по ряду дорог и мостов, устанавливаются дополнительные гидропосты. К ликвидации последствий разливов привлечены около 300 человек и 80 единиц техники. 15 марта произошло подтопление 174 приусадебных участков (там проживает 294 человека) в селе Ратчино Добровского района, которое, по данным облправительства, «отрезало от большой земли». На место прибыли оперативные группы областного ГУ МЧС во главе с начальником управления, а также чиновники облправительства.

На 16 марта затопленными оставались 159 участков: вода начала уходить. В село доставляют продукты и лекарства. Эвакуация не потребовалась, хотя были развернуты два пункта временного размещения.

Игорь Артамонов назвал ситуацию с половодьем в этом году нетипичной: «Затяжные осенние дожди сильно напитали землю влагой, весенние осадки и резкое повышение температуры воздуха все усугубили, и получилось так, что вода пришла даже в те районы, где ничего подобного не прогнозировалось».

В Воронежской области на 15 марта были затоплены 15 низководных мостов в десяти районах и подтоплены 112 приусадебных участков в двух районах. 16 марта стало известно о затоплении еще двух мостов. 19 участков оказались под водой в селе Шуберском Новоусманского района, 93 — в селе Заброды (пригород райцентра Калач).

«Уровень воды спадает, и некоторые мосты уже начинают выходить из воды,— отметил в ходе пресс-конференции 15 марта начальник ГУ МЧС России по региону Александр Кошель.— Я не вижу никакой критической ситуации с половодьем в Воронежской области, ситуация контролируемая». Однако он предупредил, что в апреле может произойти вторая волна подтоплений: «В течение недели-двух где-то уровень воды будет повышаться, где-то понижаться, какие-то населенные пункты могут попадать под незначительные затопления приусадебных участков». К ликвидации последствий паводка в регионе при необходимости могут быть привлечены более 8,5 тыс. человек и 2,3 тыс. единиц техники.

В Тамбовской области жители начали сообщать о подтоплениях с 9 марта, на 13 марта поступило более 250 обращений. В тот же день в региональном ГУ МЧС сообщили о затоплении пяти низководных мостов, а также о подтоплении дорог в Знаменском и Ржаксинском районах. К некоторым населенным пунктам в дополнение к объездным путям были организованы лодочные переправы, но эвакуация жителей не потребовалась. Еще три моста (два в Жердевском и один в Моршанском районах) были затоплены 15 марта. Кроме того, 14 марта в результате «происшествия на воде» у реки Цна на «необорудованном для купания» месте в Верхоценье Сампурского района погиб один человек. Подробностей в МЧС не раскрыли.

В Тамбове только за 11–12 марта зафиксировали более ста подтоплений участков дорог и домовладений. При этом, например, дома по улице Железнодорожной страдают каждый год, рассказали в мэрии. Это власти связали с тем, что «еще до начала строительства не были тщательно изучены ландшафтные особенности и не просчитаны риски». По данным облправительства, еще 29 домовладений было подтоплено в Уварове, а семь — в Рассказове. К 15 марта службы расчистили русло ручья в Уварове, откачали воду в Козьмодемьяновке (Гавриловский район), открыли движение в селе Туровка (Никифоровский район).

«Промерзшая земля не может впитать талую и дождевую воду. В Тамбове осложняют ситуацию такие застарелые проблемы, как неправильное планирование территории под застройку и отсутствие ливневок в новых микрорайонах»,— отметили в облправительстве. В прогнозе регионального ГУ МЧС на 17 марта ожидается подтопление 15 приусадебных участков в поселке Бокино Тамбовского района, десяти — в Тамбове, придворовых территорий минимум на трех улицах Моршанска. В зону возможного подтопления могут попасть четыре села Мичуринского района. Отрезанным остается населенный пункт Лесохимучасток в Мичуринском районе (население — 167 человек), но эвакуация населения не требуется, отметили спасатели.

Половодье в Орловской области началось 11 марта, рассказали в региональном главке МЧС. По данным на 14 марта, в регионе было затоплено 14 низководных мостов (четыре из них уже освободились от воды) — в основном в Орле и в прилегающих муниципалитетах. Также были подтоплены приусадебные участки в трех СНТ, а жители деревни Быстрая попросили организовать спасательный пост с лодкой. В регионе бороться с последствиями половодья готовы 3,1 тыс. человек, 580 единиц техники, 34 плавсредства, два беспилотника и «взрывная команда». Уже 15 марта в региональном ГУ МЧС наблюдали понижение уровня воды, оно прогнозируется и далее.

В Курской и Белгородской областях массовых затоплений не произошло. «Уровни воды преимущественно близки к средним многолетним показателям. Подтоплений населенных пунктов не прогнозируется»,— отметили в белгородском главке МЧС. Зампред курского облправительства — глава комитета региональной безопасности Михаил Горбунов еще 10 марта сообщил, что большого половодья не ожидается. Тем не менее в деревне Майская Заря Курского района было подтоплено десять домовладений; водой покрылись отдельные участки деревни Лобазовка Октябрьского района. Также были перекрыты два моста через реку Сейм. Господин Горбунов связал происшествия с активным снеготаянием и дождями, а также с позицией местных жителей, не расчистивших водоотводные каналы.

Начальник Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Сушков отметил, что «больше всего неприятностей» в половодье доставляют малые реки: «Пиков уровня воды мы в них уже достигли, идет спад. Пик половодья на крупных реках ожидается позднее. Так, на Дону прохождения наивысшего уровня можно ждать на следующей неделе. На востоке Воронежской области пик ожидается в первой декаде апреля». По его словам, в верховьях Дона скопились большие запасы снега, но, в частности, в Воронежской области приусадебным участкам угрозы это не несет.

«Сейчас в Задонске (Липецкая область) вода поднялась на 6,5 м. Вторая волна паводка не превысит первую. Вода поднимется не больше 3 м», — пообещал Александр Сушков.

Олег Мухин, Александр Прытков