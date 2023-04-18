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Коммерсантъ FM
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В Перми отменили запланированный на лето концерт группы «НАИВ»

В Перми отменили концерт панк-рок-группы «НАИВ», который должен был состояться 7 июля в концерт-холле «Свобода». Об этом сообщили организаторы концерта в группе в соцсети «ВКонтакте». Организаторы извинились перед зрителями за доставленные неудобства и объяснили, как вернуть деньги за билеты. Причины отмены концерта не сообщаются. В афише концерт-холла выступления группы «НАИВ» больше нет.

Лидер российской панк-группы "НАИВ" Александр "Чача" Иванов

Лидер российской панк-группы "НАИВ" Александр "Чача" Иванов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Лидер российской панк-группы "НАИВ" Александр "Чача" Иванов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В начале апреля выступления группы «НАИВ» отменили в Череповце и Ярославле после обращения депутата муниципалитета Ярославля Любови Суровой, которая в своем Telegram-канале написала о «публичной антироссийской позиции» солиста группы Александра Иванова.

На концерте в Москве 15 апреля Александр Иванов вышел на сцену в футболке с надписью «Маша Москалева» и высказался в поддержку школьницы, отца которой судят по статье о дискредитации российской армии. Спустя два дня сами музыканты сообщили в своих соцсетях о переносе запланированного на 19 апреля концерта в Санкт-Петербурге на весну 2024 года.

Екатерина Артемова, Пермь

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