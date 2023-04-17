В Петербурге перенесли концерт группы «Наив», солист которой высказался в поддержку Маши Москалевой

В Санкт-Петербурге перенесли на 2024 год концерт группы «Наив», рассказали в своих социальных сетях сами музыканты. Причины переноса не уточняются.

«Новая дата выступления будет озвучена позже. Все приобретенные билеты действительны и не требуют обмена»,— написали артисты. Ранее, 15 апреля, лидер группы Александр «Чача» Иванов вышел на сцену в футболке с надписью «Маша Москалева» и высказался в поддержку школьницы, отца которой судят по статье о фейках об армии.

Напомним, что отца девочки Алексея Москалева оштрафовали на 32 тыс. руб. за пост в соцсетях, а затем завели уголовное дело. Его дочь-шестиклассница нарисовала на уроке изобразительного искусства рисунок с флагами России и Украины, после чего школьницу отвезли в полицию. 28 марта господина Москалева приговорили к двум годам колонии, а 5 апреля детский омбудсмен Львова-Белова заявила, что Машу Москалеву забрала мама.

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