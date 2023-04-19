Совкомбанк отбил год

Совкомбанк одним из первых отчитался за январь—март 2023 года. За этот период банк заработал вдвое больше прибыли, чем за весь 2022 год. В самом Совкомбанке ситуацию объясняют отчасти «разовыми событиями», которые привели к резкому росту «торговых доходов». Однако в целом работа уже отчитавшихся кредитных организаций в первом квартале показывает, что их балансы растут, позволяя генерировать и вполне традиционные банковские доходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По итогам первого квартала Совкомбанк получил 31,6 млрд руб. чистой прибыли, свидетельствует опубликованный баланс по РСБУ. За весь 2022 год чистая прибыль банка составила 14,2 млрд руб., таким образом, результаты первого квартала превысили итоги всего прошлого года более чем вдвое. Первый зампред правления банка Сергей Хотимский пояснил, что «имели место некоторые разовые события, торговые доходы оказались выше, чем обычно».

Чистые процентные доходы Совкомбанка в первом квартале составили 22 млрд руб., чистые комиссионные — 17,2 млрд руб., расходы на резервы — 8,4 млрд руб., операционные расходы — 21,2 млрд руб.

По первому кварталу заметно сближение процентных и комиссионных доходов, которые изменились в кризисный 2022 год. Тогда комиссионные доходы превысили процентные (см. “Ъ” от 20 марта). «Выраженного тренда здесь мы не видим. Но комиссионные доходы обычно подрастают к концу квартала»,— пояснил господин Хотимский.

Кредитный портфель банка вырос до 1,55 трлн руб. против 1,49 трлн руб. на конец 2022 года. По отношению к концу четвертого квартала рост произошел и по розничному (на 25 млрд руб., до 626 млрд руб.), и по корпоративному (на 35 млрд руб., до 927 млрд руб.) портфелям. «Ожидаем роста совокупного кредитного портфеля на 15–20%»,— уточнил Сергей Хотимский. Объем клиентских средств также увеличился (на 29 млрд руб. в рознице и на 88 млрд руб. в корпоративном сегменте).

Вместе с тем прогнозов по прибыли ни по следующему кварталу, ни дальше в банке не раскрывают, поскольку «ситуация на рынках очень волатильная».

Пока лишь единицы российских банков раскрыли результаты первого квартала. Так, Сбербанк получил 350,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, также превысив результат всего прошлого года (300,2 млрд руб.). ВТБ после убытка в 2022 году собирался в первом квартале получить рекордные 140 млрд руб. чистой прибыли (ожидаемый результат по МСФО). Как отмечал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, переоценка «в плюс» открытой валютной позиции дала более 50 млрд руб., имел место разовый и доход от консолидации РНКБ (31 млрд руб.).

Первый квартал стал хорошим для банков, подтверждает старший аналитик ИБ «Синара» Ольга Найденова, «несмотря на разные индивидуальные нюансы».

«Все банки использовали кризисную ситуацию 2022 года, для того чтобы полностью зафиксировать убытки,— поясняет она.— Были созданы большие объемы резервов, что объяснялось худшими ожиданиями по экономике. Несмотря на то что худшие ожидания не реализовались, резервы банки пока не распускают, но, очевидно, досоздавать их в этом году надо уже меньше».

Есть нюанс и в части процентных доходов, уточняет госпожа Найденова. «Срочность активов длиннее, чем срочность пассивов. А кредитные ставки подросли, в них закладывались повышенные риски, снижаются ставки по кредитам медленно в отличие от ставок по вкладам»,— говорит она.

По данным ЦБ, чистая процентная маржа банков к концу 2022 года составила 4,7% против 4,1% в первом квартале 2022 года. Обычно на фоне повышенных рисков во время кризиса маржинальность банковского бизнеса растет, так произошло и по итогам 2022 года — «мы находимся на пике маржинальности, поэтому вероятнее всего, что в этом году мы увидим ее снижение», поясняет глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Однако балансы банков растут, поэтому банковская система получит хорошие доходы в этом году, ожидает он. Вместе с тем, по оценке эксперта, сейчас банки объективно начисляют мало резервов, но по мере расширения кредитования расходы на них будут тоже расти, что окажет некоторое давление на рентабельность в этом году.

Ольга Шерункова