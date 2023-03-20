Совкомбанк собрал комиссии

Совкомбанк по итогам 2022 года сумел получить прибыль, хотя она и снизилась в 3,2 раза, до 14,2 млрд руб. Прогноз на этот год банк не дает, но результат января уже составил больше половины прибыли за весь прошлый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Совкомбанк опубликовал отчетность по РСБУ по итогам 2022 года: чистая прибыль кредитной организации снизилась в 3,2 раза, до 14,2 млрд руб., оказавшись примерно вдвое хуже ожиданий (в интервью «Ведомостям» первый зампред правления банка Сергей Хотимский говорил о возможности получить «около 30 млрд руб.»).

В банке объяснили отставание тем, что «ряд послаблений, от которых нужно было отказаться с января (отказ от фиксированного курса и котировок бумаг), решили убрать уже в декабре». Ряд послаблений регулятора Совкомбанк, впрочем, продолжает использовать. «В 2023 году необходимо будет дополнительно создать несколько миллиардов резервов. В то же время с учетом уже проведенной работы и планируемых мероприятий мы надеемся, что создавать резервы десять лет подряд (ранее ЦБ дал рассрочку на создание резервов по заблокированным активам.— “Ъ”) нам не придется»,— уточнил Сергей Хотимский.

Совкомбанк попал под санкции США в конце февраля 2022 года. У него также заморожены активы в ЕС. В целом на корсчетах в банках-нерезидентах, согласно отчетности, у банка оставалось почти 6 млрд руб.

Из-за снижения процентного дохода Совкомбанка в 2022 году он почти сравнялся с комиссионным, который, наоборот, существенно увеличился — 88 млрд руб. и 86 млрд руб. «Непроцентные доходы выросли на фоне общего роста бизнеса, присоединения банка "Восточный", а также благодаря широкому набору операций как в рознице, так и в корпоративном бизнесе»,— пояснил господин Хотимский. При этом расходы на резервы увеличились на 7,9 млрд руб., до 55,3 млрд руб. (из них 51,3 млрд руб.— по кредитам физлицам и юрлицам).

Розничный портфель за год вырос на 86 млрд руб., до 601 млрд руб., корпоративный — на 65 млрд руб., до 970 млрд руб. Но в январе последний сократился на 51 млрд руб., тогда как по физлицам объем не изменился. В целом по банковскому сектору корпоративный портфель по итогам января сократился на 140 млрд руб., что в ЦБ объяснили «замедлением деловой активности».

Объем средств физлиц на счетах и вкладах увеличился за 2022 год на 30,1%, до 721 млрд руб., а в январе к ним добавились еще 9 млрд руб. Средства компаний за год выросли на 22,3%, до 1,15 трлн руб., но за январь снизились на 52 млрд руб.

Финансовые результаты Совкомбанка уже начали улучшаться: прибыль только за январь 2023 года превысила половину всей за 2022 год, составив 8,6 млрд руб. Сергей Хотимский пояснил, что месяц «сложился удачно со всех точек зрения: хорошо работал регулярный бизнес, плюс произошел ряд позитивных разовых переоценок валюты и ценных бумаг». Капитал банка по состоянию на конец января достиг 234 млрд руб. к концу против 199 млрд руб. на начало 2022 года. По словам господина Хотимского, основной вклад в рост капитала внесла нераспределенная прибыль.

Вопреки распространенной среди банков практике публикации отчетов по формам 806, 807, 808 (бухгалтерский баланс, отчет о финрезультатах, сведения об уровне достаточности капитала), 810 (отчет об изменениях в капитале) и 813 (сведения об обязательных нормативах), Совкомбанк раскрыл лишь сводную отчетность с таблицей с данными по 15 строкам. Банк обещает расширить информацию при публикации отчетности по международным стандартам. «Более подробное раскрытие РСБУ отчетности без МСФО может приводить не к лучшему пониманию, а к запутыванию инвесторов»,— считает господин Хотимский.

«Это действительно самая сокращенная отчетность из всех, что мы видели»,— подтверждает партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов. В то же время он считает хорошим знаком опережающий выход банка из послаблений ЦБ. По мнению эксперта, это означает, что «банк чувствует себя уверенно».

РНКБ получил чистый убыток Конъюнктура Крымский РНКБ, сделка по продаже ВТБ которого может быть закрыта в первом квартале, опубликовал отчет по РСБУ. Чистые процентные доходы банка выросли на 5,6 млрд руб., почти до 25 млрд руб. Однако из-за масштабного увеличения резервов на возможные потери под кредитные убытки по ссудам, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, и другим позициям совокупно на 25,5 млрд руб. (рост в 2,4 раза по отношению к 2021 году) банк получил чистый процентный убыток в размере 526 млн руб. Комиссионные доходы выросли на 1,3 млрд руб., до 12,3 млрд руб. Банк также отразил начисление резерва по «прочим потерям» в размере 8,9 млрд руб., тогда как в прошлом году по ним было распущено 20,6 млн руб. резервов. При этом банк остался в прибыли, заработав свыше 9 млрд руб. и увеличив ее почти на 41%. Норматив достаточности капитала (Н1.0) вырос за год до 19,59% (+1,9 процентного пункта). Чистая ссудная задолженность выросла с 274,2 млрд до 303,7 млрд руб., а клиентские средства — с 243,3 млрд до 269,8 млрд руб. На вклады населения и индивидуальных предпринимателей приходится 184,8 млрд руб. Капитал банка вырос с 65,5 млрд до 81,69 млрд руб. Рыночная стоимость РНКБ на 30 сентября 2022 года, по мнению независимого оценщика, составила 48,4 млрд руб.

Ольга Шерункова