В России не стирается

У иностранных производителей, выпускающих технику в РФ, возникли проблемы. Итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской Haier, на фоне снижения спроса и роста конкуренции со стороны более дешевых китайских и российских марок приостановил работу завода в Кирове. Турецкая Arcelik, которая выпускает технику Indesit в Липецке, снижает стоимость продукции. Без финансовых льгот со стороны государства производство техники в России становится нерентабельным, говорят участники рынка. Но эксперты ждут, что завод Candy после распродажи складских запасов к лету возобновит работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из-за затоваривания, отсутствия спроса и повышения курса валют завод бытовой электроники Candy в Кирове 17 апреля приостановил производство, «только из-за курса валют компания потеряла 15% прибыли», рассказал “Ъ” местный чиновник. По его словам, повлияло и то, что в Россию начала массово поступать дешевая техника китайских и отечественных брендов. Источник, близкий к компании, подтвердил эту информацию.

В минпроме Кировской области утверждают, что АО «Веста» (100% у итальянской Candy Hoover Group, головной компанией которой выступает китайская Haier Smart Home) «работает в штатном режиме», численность сотрудников составляет 546 человек. На официальном сайте завода «Веста» говорится, что мощности позволяют выпускать более 2 тыс. устройств (стиральных машин) в день. В Минпромторге не ответили “Ъ”. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов подтвердил приостановку отгрузки Candy с российского завода.

Другой собеседник “Ъ” на рынке говорит, что заводы турецкой Arcelik в Липецке (выпускают холодильники и стиральные машины Indesit, Beko и др.) столкнулись с теми же проблемами. Но компания решила в ответ снизить стоимость конечной продукции на 16% для загрузки мощностей. «Arcelik до сих пор не смогла запустить производство в РФ на 100%, но при снижении цен, несмотря на убытки, есть вероятность выйти на максимум». В Candy и Arcelik не ответили на запросы “Ъ”.

По данным Holodilnik.ru, продажи холодильников в РФ в феврале в штуках упали на 42%, до 196 тыс., в деньгах — вдвое, до 7,1 млрд руб. Лидерами рынка стали марки TCL, Midea и Nordfrost. Продажи стиральных машин в штуках снизились на 67%, до 249 тыс., в деньгах — на 42,6%, до 7,4 млрд руб. Самыми популярными брендами стали Gorenje, Weissgauff и Renova. Продажи Indesit и Candy упали на 26% и 13% соответственно. При этом представитель ритейлера отмечает, что в целом средний чек стиральной машины снизился на 3,6%, до 29,8 тыс. руб., а холодильников — на 13,3%, до 36,6 тыс. руб.

По словам управляющего директора направления крупной бытовой техники ГК «F+ tech | Марвел» Дмитрия Левина, без господдержки на производство бытовой техники в России будет оказывать серьезное давление импорт: ее себестоимость в Китае или Турции ниже, чем в России. «Это делает российское производство нерентабельным, им необходимы экономические меры поддержки, такие как налоговые льготы»,— полагает господин Левин. По его информации, в первом квартале в стране наблюдался общий спад продаж бытовой техники, в апреле произошел небольшой всплеск, но в мае «снова ожидается затишье».

Предприятия могут претендовать на льготные кредиты, еще в середине 2022 года заявляли в Минпромторге. Там подчеркивали, что в том числе благодаря государственной поддержке в виде парцелльного импорта компонентов производители бытовой техники начали активно наращивать мощности, не уточняя цифр и названий.

Топ-менеджер одной из крупных торговых сетей считает, что главной причиной приостановки производства Candy стало отсутствие контроля конечных цен, «у компании отсутствует собственная дистрибуция, поэтому конечные цены устанавливают сами магазины, как правило, цены они ставят ниже для привлечения клиента». По его мнению, завод Candy восстановит работу к лету, после распродажи складских запасов.

Собеседник “Ъ” добавляет, что в случае с заводами Arcelik в Липецке новые турецкие владельцы пытаются заново наладить продажи продукции в России, поскольку «при американских инвесторах серьезных вложений в модернизацию заводов и улучшения качества не было». «В результате сейчас Indesit уступает долю рынка китайским компаниям,— поясняет источник “Ъ”.— Но с грамотным руководством к концу года ситуация может поменяться».

Тимофей Корнев; Ирина Александрова, Киров