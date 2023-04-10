Группа риска сильно рискует

Всероссийский союз пациентов (ВСП) провел анализ влияния коронавирусной инфекции на людей с ослабленным иммунитетом. Более половины опрошенных отказались прививаться, при этом за последний год практически каждый второй в этой группе риска перенес болезнь, а лечился в стационаре почти каждый третий. ВОЗ напоминает, что именно этим людям следует ревакцинироваться против коронавируса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Эксперты ВСП опросили 542 человека старше 18 лет с иммуновоспалительными, аутоиммунными, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также на диализе и после трансплантации органов. Выяснилось, что за последний год практически у каждого второго такого пациента был диагностирован COVID-19 (48%). При этом сравнительно больше перенесших коронавирус среди больных на диализе и после трансплантации (59,4%). Меньше переболевших, по данным исследования, среди больных аутоиммунными заболеваниями — 41%.

Стационарно лечился от коронавируса в прошлом году примерно каждый третий среди заболевших пациентов со вторичным иммунодефицитом. Чаще в больнице оказывались пациенты на диализе и после трансплантации (55%), а также онкологические пациенты (39,4%). В других группах госпитализировали около трети заболевших пациентов.

Не вакцинированы от COVID-19 по разным причинам 53% пациентов с ослабленным иммунитетом. Из них не привиты по убеждениям 23% опрошенных, причем 43% от их числа не делают вообще никаких прививок. Перенесли коронавирус и отказались от прививки по этой причине около 30%. А примерно 27% не делать прививку рекомендовал врач.

Двойную вакцину имеют 26%, но ревакцинацию прошли только 12,6%, а вакцинацию моноклональными антителами — 2,4%. Вакцинированных больше среди пациентов с иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями — практически каждый второй (47,5% опрошенных). А непривитых сравнительно больше среди онкологических пациентов (30%) и больных аутоиммунными заболеваниями (28,7%).

Эпидемиолог, директор Института междисциплинарных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук говорит, что пациенты со вторичным иммунодефицитом — одна из основных групп риска по коронавирусу. В частности, исследования показывают, что у людей на диализе риски как инфицирования, так и осложнений — вплоть до смертельного исхода — выше, чем в среднем по популяции. Для них с точки зрения предотвращения тяжелых последствий наиболее эффективна вакцинация. «Поэтому хорошо, что половина привилась,— продолжает господин Барчук.— Что касается остальных, проблема здесь больше в медицинском сообществе, которое считает, что вторичный иммунодефицит — это противопоказание к вакцинации».

Соучредительница АНО по развитию и поддержке вакцинопрофилактики «Коллективный иммунитет» Елена Савинова соглашается: среди российских медработников сохраняется значительная доля тех, кто скептически относится как к вакцинации в целом, так и к вакцинации от ковида в частности. Поэтому ожидать просветительской работы, по ее словам, можно было лишь от тех, кто понимает, зачем нужна прививка. Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо, напротив, говорит, что у пациентов с хроническими заболеваниями, как правило, есть много ограничений против вакцинации. Госпожа Шуппо рекомендует им уделять повышенное внимание иным мерам профилактики. При этом, согласно данным исследования, подавляющее большинство пациентов на иммуносупрессивной терапии сегодня не обсуждают со своим лечащим врачом дополнительные варианты защиты от COVID-19 (65,6% опрошенных).

44% опрошенных склоняются к тому, что влияние коронавируса на их жизнь сегодня минимизировано. В большей мере убеждены, что коронавирусная инфекция не влияет на их жизнь, онкологические пациенты — 56,7%. В других группах доля скорее согласных составила 30–45%.

«Ощущение сохраняющейся дистанции, отрезанности себя от остального мира, который смог вернуться к нормальной жизни после пандемии», свойственно 31,2% опрошенных в большей мере; еще 24,6% согласны с утверждением отчасти. Снижение доступности основного лечения в связи с пандемийными ограничениями в 2022 году так или иначе почувствовал примерно каждый второй пациент (25% опрошенных больше согласны с утверждением; 22,3% согласны отчасти). С потерей работы в прежнем «допандемийном» объеме и снижением дохода столкнулись в той или иной мере более 40% опрошенных.

По мнению Елены Савиновой, это показывает усталость людей от темы коронавируса и пандемии. Кроме того, в ряде стран свернуто пристальное наблюдение за пандемией, которое было характерно в первые два года: «Если принять во внимание первую пандемию гриппа 1918–1920 годов, то можно предположить, что пандемия подходит к концу». Антон Барчук напоминает, что коронавирус как инфекционный агент никуда не делся. И люди из групп риска наиболее восприимчивы к нему, как к любым инфекционным заболеваниям. По его словам, отношение к коронавирусу теперь должно быть как и к другим инфекционным болезням: «О нем нужно знать и помнить, что есть способ профилактики в виде вакцинации». Госпожа Савинова напоминает, что 29 марта Всемирная организация здравоохранения заявила, что ревакцинация от ковида рекомендуется только группам повышенного риска. Отметим, 59,4% пациентов со сниженным иммунитетом заинтересованы в получении информации о защите от COVID-19. А каждый второй пациент со вторичным иммунодефицитом (55%) считает важными оповещения с напоминанием об истечении срока действия вакцинации.

Наталья Костарнова