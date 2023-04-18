Экс-руководителя банка «Крыловский» приговорили к условному сроку за хищение 6 млрд рублей

Бывшего члена совета директоров АКБ «Крыловский» (АО) Наталью Никонович Басманный районный суд города Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно. Она признана виновной в хищении 6,1 млрд руб. средств банка, сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

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Суд признал банк банкротом в 2017 году. Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Лицензию у АКБ «Крыловский» Банк России отозвал в 2017 году из-за недостачи в кассе в сумме 8,7 млрд руб. Тогда же были возбуждены уголовные дела о фальсификации финансовых документов учета и отчетности банка с целью скрыть признаки банкротства, хищении денежных средств и имущества организации.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО АКБ «Крыловский» зарегистрировано в Краснодаре в ноябре 1999 года. Основной вид деятельности – прочее денежное посредничество. В последний раз банк фиксировал прибыль в 2015 году – 2,1 млн руб., общий объем вкладов на тот момент составлял 2,59 млрд руб. На 66,4% организация принадлежит Михаилу Рузину, которому также на 100% принадлежит ООО «Капитал Холдинг», обладающее 6,2% доли банка. По состоянию на 1 июля 2017 года АКБ «Крыловский» занимал 360-е место в банковской системе России.

Тат Гаспарян

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