Без году ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий право российским автомобилистам оформить полис ОСАГО сроком на один месяц. Действующий минимальный срок — один год — не всегда удобен для водителей, поясняют авторы поправок. Белый дом, Банк России поддержали поправки лишь «концептуально» и предложили подумать над механизмом применения таких полисов, чтобы исключить случаи страхового мошенничества. Страховщики, которые выступали против инициативы, уже предупредили, что цены на ОСАГО месячного действия будут высокими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полисом ОСАГО необязательно прикрываться целый год, считают в Госдуме

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Полисом ОСАГО необязательно прикрываться целый год, считают в Госдуме

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поправки к закону об ОСАГО, которые во вторник рассматривала Госдума, были внесены в парламент в июне 2022 года фракцией ЛДПР. По действующим правилам срок действия договора составляет один год, но есть ряд исключений. Так, можно купить двадцатидневную страховку, на случай если гражданину необходимо добраться на машине от места ее приобретения до места регистрации в ГИБДД (например, из одного города в другой). Владельцы автомобилей, зарегистрированных за рубежом и временно используемых в РФ, заключают договоры автострахования на период пользования транспортным средством, но не менее чем на пять дней.

Граждане, которые пользуются машиной только летом, могут приобрести так называемый сезонный полис ограниченного использования: с ним машину можно водить три месяца в году.

Все эти опции используются «крайне редко», заявил глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов, представляя законопроект. В пояснительной записке депутаты ЛДПР говорят про «ситуации, когда полис нужен на короткий срок, например для поездки или перегона машины в другой город (если машина не используется.— “Ъ”)». «В этом случае водитель должен заключить договор на один год, а затем его расторгнуть,— пишут депутаты.— В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без ОСАГО в размере 800 руб., чем покупать полис, средняя стоимость которого составляет более 5 тыс. руб.». Парламентарии также ссылаются на собственные данные, согласно которым в 2021 году в 39 субъектах федерации, в том числе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, был выявлен рост числа случаев управления автомобилем без ОСАГО.

«По разным оценкам, количество автомобилистов, которые выезжают на дорогу без полисов либо приобретают фальшивые документы, рискуя быть привлеченными к ответственности либо стать виновниками ДТП, составляет 3–4 млн человек»,— говорят депутаты.

Правительство и ЦБ поддержали «концепцию» законопроекта, заявил во вторник член комитета по финансовому рынку единоросс Николай Цед, выступая в парламенте. При этом, по его словам, есть «моменты», которые нужно доработать при подготовке поправок ко второму чтению.

В частности, кратковременное страхование «характеризуется повышенными рисками наступления страхового случая и совершения мошенничества», указывает правительство в своем заключении. «Необходимо предусмотреть возможность самостоятельного определения страховщиком тарифной политики для краткосрочных договоров ОСАГО, а также предоставить право страховщикам устанавливать отсрочку начала действия таких договоров»,— считают в Белом доме. Там уверены, что логичнее доработать уже существующую норму, разрешив заключать «сезонные» ОСАГО со сроком использования автомобиля в течение месяца. Другой вариант предлагает думский комитет по финансовому рынку: увеличить с 20 дней до месяца срок действия договоров для только что купленных автомобилей (и перегоняемых в другой город), уточнив перечень случаев, когда такой полис может применяться.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) выступили против изменений. Там указывают на возможное нарушение прав остальных участников движения, если владелец транспортного средства с краткосрочным ОСАГО решит сесть за руль за пределами оговоренного срока.

Сегодня «трехмесячные» ОСАГО покрывают весь год. И если владелец такого полиса становится виновником ДТП в непредусмотренный период, пострадавший в аварии все равно получит выплату, а страховщик затем направит регрессное требование к виновнику. «ОСАГО со сроком действия один месяц за пределами его действия не предоставляет потерпевшим защиты,— предупреждает президент РСА Евгений Уфимцев.— Обязанности страховой компании по договору прекратятся с даты окончания действия договора».

«Вероятно, увеличится число тех автовладельцев, кто забудет вовремя продлить полис ОСАГО на новый срок,— предполагает руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию компании "Абсолют Страхование" Алексей Тюрников.— Станет больше случаев, когда пострадавшему придется самостоятельно и, возможно, через суд решать вопрос о возмещении ущерба с виновником ДТП, у которого срок действия договора по ОСАГО истек. Для страховых компаний возрастет нагрузка на сопровождение клиентов по ОСАГО при перезаключении договоров».

«Краткосрочные договоры в принципе убыточнее, чем договоры сроком на год,— пояснили в РСА.— Средняя выплата для краткосрочных договоров ОСАГО, у которых период использования попадает в теплое время года, по итогам 2022 года составляет 112,4 тыс. руб., что примерно в полтора раза выше, чем средняя выплата в целом по РФ. Это означает, что премия по договору со сроком действия один месяц будет заметно больше, чем 1/12 от стоимости годового договора». Двадцатидневный полис обходится сейчас в 20% от цены годового полиса, трехмесячный — в половину стоимости, добавляет господин Тюрников.

Иван Буранов