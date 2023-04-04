Автогражданка въезжает в новую реформу

Автомобилистам стоит приготовиться к новой порции изменений в сфере ОСАГО. Детали предстоящей реформы во вторник обсуждались в Совете федерации. Минфин, в частности, призвал повысить штраф за отсутствие «автогражданки» с 800 руб. до 5 тыс. руб. Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует в конце года начать подключение дорожных камер для проверки полисов, штрафы будут приходить раз в сутки. Параллельно с этим РСА, Минфин и ЦБ обсуждают возможность использования б/у запчастей в ремонте по ОСАГО, поскольку цены на новые запчасти растут, есть проблемы с их поставками. Независимые эксперты предложения властей и страховщиков раскритиковали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совещание «ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств» прошло в Совете федерации

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Совещание «ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств» прошло в Совете федерации

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Детали очередного реформирования ОСАГО обсуждались во вторник на совещании в Совете федерации: глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов обозначил основные проблемы в отрасли.

По его словам, у многих автовладельцев на фоне снижения уровня доходов возникает соблазн ездить без полиса.

Автолюбителю проще заплатить несколько раз в год штраф 800 руб., чем оплачивать страховку целиком, пояснил господин Кутепов. Цена страховки может достигать 20 тыс. руб. для определенной категории водителей. К контролю ОСАГО необходимо подключать камеры ГИБДД, заявил Андрей Кутепов, тем более что количество сотрудников ДПС в последние годы сократилось. Замглавы Минфина Алексей Моисеев предложил поднять размер санкции до 5 тыс. руб. Он напомнил, что езда без полиса считается «длящимся» нарушением, поэтому невозможно прислать штраф за проезд без страховки под каждой камерой. Господин Моисеев считает, что это ограничение можно было бы снять. «Проехался от Москвы до Рязани и "нащелкал" себе стоимость полиса. Тогда в принципе штраф можно и не повышать»,— считает он. Если камеры обеспечат стопроцентный контроль, то количество застрахованных станет больше, что приведет к снижению страховых тарифов для безаварийных и аккуратных водителей, предположил и. о. директора страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев напомнил, что под руководством ЦБ уже создана рабочая группа, которая занимается вопросами автоматической фиксации ОСАГО.

Как сообщал “Ъ” в середине марта, страховщики планируют сначала проверять через камеры полисы не у всех попавших в объектив машин, а только у нарушителей (чтобы не перегружать базы данных). Этот подход во вторник поддержал Илья Смирнов из ЦБ. Господин Уфимцев рассчитывает, что автоматическая проверка полисов начнется к концу года: требуется «немножко» доработать системы ГИБДД. Ранее “Ъ” рассказывал о том, что доработка требует заключения отдельного контракта, который вряд ли будет исполнен раньше 2024 года.

Обсуждалась также тема применения б/у запчастей в ремонте по ОСАГО (сейчас это формально запрещено). Евгений Уфимцев напомнил, что с поставками комплектующих сейчас проблема, цены на них выросли в среднем на 30%, особенно сильно это ощущается при ремонте праворульных авто (их более 3 млн), на которые новых деталей вообще нет. Замглавы Минфина Алексей Моисеев считает допустимым применение подержанных запчастей, но не всех. «Понятно, что тормозные колодки не могут быть б/у, а вот фары, наверное, могут»,— сказал он. Установку таких запчастей можно разрешить при условии, что это не будет угрожать безопасности движения, добавил Илья Смирнов.

Приглашенные на совещание независимые эксперты предложения ведомств и РСА восприняли скептически. Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников рассказал, что многие коммерческие перевозчики хотят ОСАГО, но страховщики отказываются заключать договор под разными предлогами или соглашаются лишь после оплаты дополнительных услуг (например, при условии страхования жизни водителя). Прежде чем повышать штрафы, нужно создать систему, которая фиксировала бы обращения перевозчиков к страховщикам и их отказы, считает господин Свешников. У рядовых автовладельцев такие же проблемы, подтвердил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Практика ухода от продажи полисов есть по всей стране, и мы не понимаем, почему ЦБ не принимает никаких карательных мер».

Эксперт уверен, что усиливать контроль за ОСАГО нельзя, пока не решены все вопросы с ремонтом по ОСАГО и выплатами.

По его данным, лишь 5% автомобилей ремонтируются в автосервисах в рамках «автогражданки» (то есть по направлению страховщиков), остальным компании выплачивают деньги, которых в большинстве случаев на починку не хватает, хотя цена полиса растет (по данным ЦБ, на 17% в 2022 году). То, что выплат часто не хватает на оплату ремонта, подтвердил и член правления Союза автосервисов Илья Плисов: проблема в используемых РСА справочниках цен на запчасти — их надо обновлять не раз в квартал, как сейчас, а раз в месяц. «Все больше людей готовы отказаться и отказываются от ОСАГО, и штрафами вы их обратно не загоните»,— заявил господин Шапарин. По данным РСА, в 2022 году было оформлено на 4% меньше полисов. Впрочем, Евгений Уфимцев объясняет это падением автопродаж из-за ухода западных автокомпаний.

Иван Буранов