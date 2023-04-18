Инвесторы не досчитались выплат

Как минимум четыре уголовных дела возбуждены в Уральском федеральном округе (УрФО) по заявлениям инвесторов брокерской компании Boston Brokerage Group (BBG), созданной сыном бывшего ямальского судьи Николаем Кочкиным. По мнению адвоката потерпевших, он входил в доверие к людям и настаивал на вложении средств в компанию, которая имеет признаки финансовой пирамиды. Ущерб может достигать нескольких сотен миллионов рублей. Уголовные дела пока фигурантов не имеют.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказала «Ъ-Урал» адвокат коллегии адвокатов ПК «Стратегия права» Ольга Пычкова, уголовные дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размере (ст.159 УК РФ) были возбуждены по заявлению инвесторов, потерявших деньги в брокерской компании Boston Brokerage Group. Они расследуются в Екатеринбурге, Первоуральске, Реже и Новом Уренгое. Так, жительница Екатеринбурга написала заявление о хищении 510,5 тыс. руб., у 14 жителей Нового Уренгоя было похищено 22,3 млн руб., у двух жителей Режа — 500 тыс. руб., у жителя Первоуральска — 10 млн руб. По словам адвоката, сейчас в России находятся десятки потерпевших: в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Стерлитамаке, Сураже, Твери и в других городах. Пока фигуранты в уголовных делах отсутствуют.

По данным Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, для осуществления якобы брокерской деятельности организаторы Николай Кочкин, Николай Губарь и их партнеры с 2014 года создали в России и в других странах несколько юридических лиц: Boston Brokerage Group LLP (Великобритания), Boston Technologies Group Ltd (Сейшельские Острова), Boston Brokerage Group Fund (Каймановы Острова), ООО «Би Би Джи Консалтинг» (Санкт-Петербург), ООО «Ммсис Консалтинг Северо-Запад» (Санкт-Петербург), ООО «Би Би Джи Ритейл» (Санкт-Петербург), ООО «Бибиджи Лизинг» (Санкт-Петербург). Большинство из компаний уже ликвидированы.

Президент компании — Николай Кочкин, отец которого ранее работал председателем Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа, а мать — начальником УПФР в Надымском районе ЯНАО. По мнению адвоката Пычковой, Николай Кочкин, пользуясь своим положением и родственными связями, входил в доверие к людям и настаивал на вложении средств в Boston Brokerage Group.

Как правило, инвесторы оформляли договоры с Boston Brokerage Group LLP и Boston Brokerage Group Fund. Однако в блоке реквизитов могла указываться другая компания, а печать принадлежать третьей. Средства инвесторы перечисляли не на расчетный счет организации, а на личные счета банковских карт господам Кочкину и Губарю или передавали им наличными в офисе. Офис брокерской компании был расположен в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В 2019 году руководители BBG объявили сначала о временной приостановке выплат по привлеченным инвестициям, а потом перестали выходить на связь с инвесторами.

По данным Банка России, лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг указанным компаниям не выдавались. «Таким образом, компании не вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также предлагать услуги на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории РФ или распространять информацию о данной деятельности среди неограниченного круга лиц на территории РФ»,— пояснила госпожа Пычкова.

Связаться с представителями Boston Brokerage Group не удалось.

Диана Сунагатуллина