Ярославская прокуратура потребовала распределить по месяцам платежи за КР на СОИ

Районные и городские прокуратуры Ярославской области направили представления управляющим компаниям региона с требованием не начислять пени на сумму перерасчета по платежам за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества (КР на СОИ). Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квитанция на оплату услуг ЖКХ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Квитанция на оплату услуг ЖКХ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что жители ряда домов выразили недовольство высокими суммами платежей по перерасчету за КР на СОИ за 2022 год. Порядок расчета платы поменялся по решению правительства России. Жители обращались также к прокурору региона.

Как сообщили в прокуратуре, сам факт перерасчета не противоречит закону. Однако, по мнению надзорного органа, начислять суммы перерасчета следует не одним платежом, а в течение всего следующего года равными долями.

«Управляющими компаниями в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростове и районах области величина перерасчета отражена в квитанциях единым платежом. По данным фактам в целях снижения финансовой нагрузки на граждан прокурорами районов г. Ярославля, Рыбинским городским прокурором, Ростовским, Переславским межрайонными прокурорами и другими в адрес управляющих компаний внесены 35 представлений об устранении нарушений закона»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура потребовала у управляющих компаний не начислять пени на суммы перерасчета до конца 2023 года.

Антон Голицын