В квартплате выросло содержание

В департамент госжилнадзора Ярославской области поступило более 50 жалоб на расчет платы за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества. В феврале и марте жители региона получили квитанции с суммами в несколько тысяч рублей, которых раньше не было. Чиновники поясняют, что порядок оплаты коммунальных ресурсов изменило правительство России. В управляющих компаниях назвали виновниками недобросовестных жителей, которые находят способы не оплачивать индивидуальное потребление. Раньше эти расходы ложились на коммунальщиков, теперь они распределяются на весь дом. Очевидного решения проблемы пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Жители Ярославской области массово начали жаловаться на высокие суммы в квитанциях ЖКУ за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества (КР на СОИ). В региональный департамент государственного жилищного надзора поступило уже 53 обращения от жителей области, сообщили «Ъ-Ярославль» в ведомстве.

Владельцы квартир обращаются также в прокуратуру. Например, жильцы дома №53 на улице Свердлова в Ярославле написали обращение прокурору области Александру Лоренцу. В нем они пишут, что дополнительные платежи составили около 4 тыс. руб. с однокомнатной квартиры, 5 тыс. с двухкомнатной и 6-7 тыс. с трехкомнатной.

«Жители считают, что подобные начисления незаконны и завышены, а цифры ничем не обоснованы и взяты управляющей компанией с потолка»,— говорится в обращении.

Дополнительные платежи появились в результате вступления в силу постановления правительства РФ №92 от 3 февраля 2022 года. Оно изменяет принцип оплаты КР на СОИ (ранее эта строка расходов называлась «общедомовые нужды»). Раньше жители платили за этот вид услуг по нормативу, а теперь — по факту, который фиксируют показания общедомовых приборов учета холодной, горячей воды и электроэнергии.

«Теперь схема выглядит так: весь год сумму за общедомовые ресурсы определяют по региональным нормативам. И раз в год, если в доме есть общедомовой счетчик, делают перерасчет исходя из его показаний. Если по итогам года обнаружится расход сверх нормативов, жильцам предъявят дополнительную сумму к уплате. Если же была переплата, последующие платежи уменьшат на ее сумму»,— сообщил заместитель директора департамента госжилнадзора Ярославской области Максим Головко.

Нормативы КР на СОИ предусматривают, сколько электроэнергии уходит на освещение подъезда, сколько воды на опрессовку труб и так далее. Фактический расход ресурсов — это разница между показаниями общедомового прибора учета (ОДПУ) и суммы индивидуальных (ИПУ).

В ряде случаев фактический объем КР на СОИ оказался гораздо выше норматива. Как объясняют в управляющих компаниях, такое превышение возникало, чаще всего, по вине самих жителей.

«Мы понимаем, что в большинстве случаев речь идет о намеренном искаженном занижении индивидуального потребления ресурсов. Такие факты многократно фиксировались. Это и «скручивание» показаний индивидуальных приборов учета, подключение труб и проводов помимо счетчиков, незаконные «теплые полы», передача недостоверных показаний. Очень много у нас, так называемых «резиновых квартир», в которых живут арендаторы, строители, устраиваются мини-гостиницы, при этом за ресурс собственники предпочитают платить по нормативу — по официально учтенному количеству человек в квартире. Если в доме таких квартир несколько, это уже серьезные суммы»,— рассказали «Ъ-Ярославль» в ГК «Альфа Групп» (группа управляющих компаний).

До 92-го постановления правительства так называемый «сверхнормативный ОДН» оплачивали сами управляющие компании, что приводило к их убыткам. «Об этом управляющие компании и ресурсники много говорили на всех уровнях и, наконец, смогли достучаться до правительства»,— добавили в ГК «Альфа Групп».

Если ранее сверхнормативное потребление оплачивала управляющая компания, то теперь неучтенные расходы распределяются на дом в целом. В ярославских УК говорят, что особенно остро стоит вопрос с ненормативным потреблением электроэнергии. Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков даже поручил своим сотрудникам совместно с полицией заняться поиском майнинговых ферм, незаконно подключенных к сетям в жилых домах.

В ярославском департаменте госжилнадзора проводят проверки по обращениям жителей, но поясняют, что для уменьшения сумм за КР на СОИ надо найти источники сверхнормативного потребления и ликвидировать их.

«Необходимо выявить источники потерь ресурса, собственникам одновременно снимать и подавать показания ИПУ и установить фактически проживающих в квартире, где счетчиков нет. И если показания счетчиков лежат в зоне ответственности собственников, то выявление источников потерь ресурса, проверка показаний ИПУ или количества проживающих — обязанность управляющей организации»,— полагает Максим Головко.

В управляющих компаниях говорят, что сделать это не так-то просто. Законных способов воздействия на жителей, которые не платят за ресурсы в объеме реального потребления, практически нет.

«У управляющих компаний есть обязанность проверять приборы учета, но если житель не хочет нас пускать в квартиру, то мы туда не попадем. Даже, когда мы организовывали рейды совместно с советами домов, фиксировали факты нарушений в работе приборов учета, составляли акты с фиксацией количества проживающих, это была капля в море и скорее поучительное разовое воздействие на конкретного собственника. Но дальше мы пойти не можем, не можем выписать административный штраф. У нас нет полномочий для этого»,— рассказали в ГК «Альфа Групп».

Однозначного решения проблемы участники рынка и эксперты пока не видят. В управляющих компаниях надеются на коллективную ответственность жильцов, ведь теперь за хитрого соседа заплатит весь дом.

«Важно, чтобы жители осознали, что теперь, недоплачивая за горячую воду или электричество в своей квартире, они все равно заплатят за это в виде платы за КР на СОИ. Но кроме них заплатят еще соседи. Надеемся, у собственников теперь должно прийти понимание, заинтересованность в том, как живет дом, кому сдаются квартиры, что за люди твои соседи, как их найти»,— рассказали в ГК «Альфа Групп».

В управляющих компаниях считают, что все не так плохо. Есть дома, где по результатам 2022 года КР на СОИ оказались ниже норматива, следовательно, платежи будут скорректированы в меньшую сторону.

В качестве одного из решений проблемы в региональном департаменте госжилнадзора предлагают жителям принять решение о начислении платы за КР на СОИ по не по нормативу, а по среднемесячному потреблению или фактическим показаниям ОДПУ (такой порядок предусмотрен постановлением правительства). Тогда «сверхнормативное» потребление будет распределено по году и окажется не так заметно. Впрочем, общая сумма за год от этого не изменится.

Антон Голицын