УНИКС отстоял на своем

УНИКС одержал труднейшую победу над «Зенитом» во втором матче полуфинальной серии play-off Единой лиги ВТБ со счетом 68:59. Казанцы ведут в противостоянии 2:0. Теперь оно перемещается в Санкт-Петербург, где у «Зенита» будут шансы компенсировать неудачи казанского вояжа.

Первый матч полуфинальной серии УНИКС—«Зенит» не соответствовал ожиданиям, которые сулили битву казанцев и петербуржцев не на жизнь, а на смерть. Разгром, учиненный УНИКСом действующему чемпиону Единой лиги ВТБ, был настолько бесспорным (казанцы победили с разницей почти в 30 очков), что даже подталкивал к соблазну заявить, что в этой полуфинальной паре уже все ясно (в отличие от параллельного полуфинала, в котором ЦСКА неожиданно столкнулся с трудностями в противостоянии с «Локомотивом-Кубанью» — счет в этой серии 1:1). Разумеется, наставник УНИКСа Велимир Перасович говорил о том, что первый матч не так уж важен, а еще о том, что главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль точно что-то придумает в следующих встречах, а значит, расслабляться нельзя. Но на его месте это говорил бы любой тренер, чтобы поддержать мотивацию собственной команды.

Вопрос был в том, насколько в действительности мотивирован «Зенит». В петербургском клубе пытались подсластить пилюлю, вспоминая о том, что и в четвертьфинале в этом сезоне начали с поражения от МБА, что в прошлом сезоне стартовали в полуфинальной серии с проигрыша тому уже УНИКСу, что история повторилась и в финале против ЦСКА. Но все это не более чем занимательная статистика, имевшая не так уж много отношения к текущему положению дел. А в реальности именно второй матч во многом должен был дать ответ на этот вопрос о готовности «Зенита» продолжить борьбу за сохранение титула. И дело даже не в том, что еще одно поражение стало бы для «Зенита» огромной проблемой. Нет, серия ведь идет до четырех побед и даже с 0:2 отыграться вполне реально. Вопрос был в том, какое качество баскетбола способен показывать чемпион.

А качеством исполнения «Зенит» как раз не радовал. Провала, такого же, как в первом матче серии, когда петербуржцы уже в начале отстали от соперника на десяток очков и потом уже не сумели положение выправить, избежать удалось. Но то, что не случилось в первой десятиминутке, произошло в самом начале второй. УНИКС включил какой-то уж слишком вдохновенный режим: Винс Хантер, Ненад Димитриевич и особенно Джален Рейнолдс выдали изумительный отрезок, и «Зенит» всего за пару минут оказался на грани катастрофы. Его отставание достигло 15 очков. При этом в игре петербуржцев не просматривалось перспектив к возвращению. Была в ней даже некоторая обреченность.

Но Хави Паскуалю с его грандиозным опытом в этот раз удалось удержать команду от развала. Он вернул ее в игру. Хотя, может, кто-то посчитает, что это не тренерская работа, а заслуга Калеба Хоумсли, удачно принявшего на себя роль мотора команды. Как бы то ни было, уже к большому перерыву от перевеса УНИКСа не осталось почти ничего. Больше того, после эпизода, в котором технические фолы друг за другом получили Дэрил Мейкон и Велимир Перасович, психологическое преимущество было уже на стороне гостей. Другое дело, что воспользоваться замешательством в рядах казанцев «Зениту» в полной мере не удалось. Шансы нокаутировать соперника у гостей были. Тома Эртель и Адриен Моерман организовали отличный отрезок для своей команды («Зенит» начал третью четверть рывком 9:0), вынудивший Перасовича снова брать тайм-аут. Но поддерживать такой же уровень игры «Зенит» не сумел, так что игра вошла в режим, скажем так, тревожного ожидания, при котором на площадке царит примерное равенство, а интрига сводится к тому, у кого окажутся крепче нервы. Ну или кому больше повезет. Крепче и удачливее оказались хозяева. Концовка встречи осталась за ними. УНИКС победил со счетом 68:59 и повел в серии 2:0. Теперь она переместится в Санкт-Петербург.

Александр Петров