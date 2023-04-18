УФАС нашло признаки антиконкурентного соглашения при благоустройстве набережной Белой

Управление ФАС по Башкирии назначило на 2 мая рассмотрение дела в отношении администрации Ишимбая, ООО «Уралспецстрой» и индивидуального предпринимателя Виктора Миронова по признакам заключения антиконкурентного соглашения.

12 апреля 2022 года администрация Ишимбая заключила контракт с «Уралспецстроем» на благоустройство местной набережной реки Белой и площади Первооткрывателей башкирской нефти за 34,4 млн руб. По условиям контракта, подрядчик был обязан выполнить работы до 30 сентября того же года с привлечением субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных НКО в объеме 25% процентов от цены контракта, то есть за 8,6 млн руб.

19 апреля «Уралспецстрой» заключил контракт на выполнение субподрядных работ с ООО «СТК» за 33 млн руб. В антимонопольной службе обратили внимание, что «Уралспецстрой» передал на аутсорсинг объем работ, превышающий условия контракта.

30 сентября прошлого года, когда работы должны были быть завершены, договор с «Уралспецстроем» был продлен еще на месяц. ФЗ «О контрактной системе» не позволяет «в произвольном порядке менять существенные условия контракта», указал УФАС.

Кроме того, установило ведомство, администрация Ишимбая выплатила подрядчику аванс в размере 30% от стоимости контракта, хотя в договоре подряда такого условия не было.

В связи с этим, по мнению УФАС, в действиях администрации Ишимбая, «Уралспецстроя», «СТК» и Виктора Миронова имеются признаки антиконкурентного соглашения.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2022 года по материалам проверки Ишимбайской межрайонной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при благоустройстве набережной Белой в Ишимбае. Несмотря на то, что подрядчик не исполнил условия договора, должностные лица администрации приняли и оплатили фактически невыполненные работы на сумму более 1,3 руб.

ООО «Уралспецстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в октябре 2009 года. Владельцем строительной компании является Артем Сементеев.

ООО «СТК» зарегистрировано в Ишимбае в январе 2018 года. Владелец — Рафаэль Байназаров.

Майя Иванова

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